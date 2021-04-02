https://ria.ru/20210402/ucheniya-1603939000.html

На Украине увидели угрозу в учениях России и Белоруссии

На Украине увидели угрозу в учениях России и Белоруссии

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил, что осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:48

2021-04-02T12:48

2021-04-02T14:00

алексей данилов

сергей лавров

дмитрий песков

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил, что осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на возможные угрозы, которые, по мнению Киева, несут белорусско-российские учения "Запад-2021".По данным пресс-службы ведомства, секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с послом Канады на Украине Ларисой Галадзой, во время которой стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности."Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью в регионе, в частности,.. подготовку к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021". По словам Данилова, аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий", - говорится в сообщении.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны - никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.

https://ria.ru/20210402/ukraina-1603924479.html

https://ria.ru/20210402/ukraina-1603888628.html

киев

украина

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алексей данилов, сергей лавров, дмитрий песков, киев, украина, в мире