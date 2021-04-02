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На Украине увидели угрозу в учениях России и Белоруссии
На Украине увидели угрозу в учениях России и Белоруссии
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил, что осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:48
2021-04-02T14:00
алексей данилов
сергей лавров
дмитрий песков
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил, что осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на возможные угрозы, которые, по мнению Киева, несут белорусско-российские учения "Запад-2021".По данным пресс-службы ведомства, секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с послом Канады на Украине Ларисой Галадзой, во время которой стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности."Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью в регионе, в частности,.. подготовку к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021". По словам Данилова, аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий", - говорится в сообщении.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны - никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.
https://ria.ru/20210402/ukraina-1603924479.html
https://ria.ru/20210402/ukraina-1603888628.html
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алексей данилов, сергей лавров, дмитрий песков, киев, украина, в мире

На Украине увидели угрозу в учениях России и Белоруссии

12:48 02.04.2021 (обновлено: 14:00 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил, что осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на возможные угрозы, которые, по мнению Киева, несут белорусско-российские учения "Запад-2021".
По данным пресс-службы ведомства, секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с послом Канады на Украине Ларисой Галадзой, во время которой стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.
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"Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью в регионе, в частности,.. подготовку к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021". По словам Данилова, аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий", - говорится в сообщении.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны - никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.
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