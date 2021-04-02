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Украинские военные провели учения на границе с Крымом
Украинские военные провели учения на границе с Крымом
Украинские военнослужащие инженерно-саперных подразделений при поддержке артиллерии и армейской авиации тренировались обустраивать минно-взрывные заграждения на РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:15
2021-04-02T10:36
азовское море
вооруженные силы украины
владимир путин
севастополь
оон
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КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Украинские военнослужащие инженерно-саперных подразделений при поддержке артиллерии и армейской авиации тренировались обустраивать минно-взрывные заграждения на границе с Крымом, сообщила в пятницу пресс-служба командования Объединенных сил ВС Украины."Военнослужащие инженерно-саперных подразделений, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым вдоль побережья Черного и Азовского морей, при поддержке артиллерии и армейской авиации выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений", - говорится в сообщении пресс-центра.Как отметил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, военные резервы почти каждую неделю отрабатывают на побережье практические действия по противодействию высадке морского десанта вероятного противника с кораблей и полное его уничтожение.По его словам, на этот раз минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку к стрельбе для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений. Вместе с тем военные-вертолетчики отработали упражнения по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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азовское море, вооруженные силы украины, владимир путин, севастополь, оон, украина, в мире

Украинские военные провели учения на границе с Крымом

10:15 02.04.2021 (обновлено: 10:36 02.04.2021)
 
© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : ВСУ
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КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Украинские военнослужащие инженерно-саперных подразделений при поддержке артиллерии и армейской авиации тренировались обустраивать минно-взрывные заграждения на границе с Крымом, сообщила в пятницу пресс-служба командования Объединенных сил ВС Украины.
"Военнослужащие инженерно-саперных подразделений, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым вдоль побережья Черного и Азовского морей, при поддержке артиллерии и армейской авиации выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений", - говорится в сообщении пресс-центра.
Как отметил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, военные резервы почти каждую неделю отрабатывают на побережье практические действия по противодействию высадке морского десанта вероятного противника с кораблей и полное его уничтожение.
По его словам, на этот раз минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку к стрельбе для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений. Вместе с тем военные-вертолетчики отработали упражнения по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах.
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Азовское мореВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинСевастопольООНУкраинаВ мире
 
 
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