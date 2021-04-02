https://ria.ru/20210402/ucheniya-1603905924.html

Украинские военные провели учения на границе с Крымом

Украинские военные провели учения на границе с Крымом

Украинские военнослужащие инженерно-саперных подразделений при поддержке артиллерии и армейской авиации тренировались обустраивать минно-взрывные заграждения на РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:15

2021-04-02T10:15

2021-04-02T10:36

азовское море

вооруженные силы украины

владимир путин

севастополь

оон

украина

в мире

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КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Украинские военнослужащие инженерно-саперных подразделений при поддержке артиллерии и армейской авиации тренировались обустраивать минно-взрывные заграждения на границе с Крымом, сообщила в пятницу пресс-служба командования Объединенных сил ВС Украины."Военнослужащие инженерно-саперных подразделений, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым вдоль побережья Черного и Азовского морей, при поддержке артиллерии и армейской авиации выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений", - говорится в сообщении пресс-центра.Как отметил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, военные резервы почти каждую неделю отрабатывают на побережье практические действия по противодействию высадке морского десанта вероятного противника с кораблей и полное его уничтожение.По его словам, на этот раз минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку к стрельбе для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений. Вместе с тем военные-вертолетчики отработали упражнения по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210401/protest-1603880622.html

азовское море

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, вооруженные силы украины, владимир путин, севастополь, оон, украина, в мире