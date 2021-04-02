Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/uber-1603990152.html
В США Uber приговорили к огромному штрафу за отказ везти слепую женщину
В США Uber приговорили к огромному штрафу за отказ везти слепую женщину
2021-04-02T16:40
2021-04-02T17:48
uber
сан-франциско
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149699/95/1496999566_0:115:3436:2048_1920x0_80_0_0_f01b40e5d89ece60412397bf8ff36a5d.jpg
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Сервис Uber должен выплатить компенсацию размером свыше 1 миллиона долларов слепой женщине из Калифорнии, которую водители отказывались везти в 14 отдельных случаях.Лиза Ирвинг подала на компанию в суд в 2018 году, поскольку, по ее словам, ей 14 раз отказывали в услугах перевозки, она подвергалась оскорблениям со стороны водителей Uber, которые не хотели перевозить ее с собакой-поводырем.Uber, в свою очередь, заявил, что, если водители являются самозанятыми, то компания не несет ответственности за их дискриминационные действия.Американская арбитражная ассоциация постановила, что "вне зависимости от того, является ли водитель сотрудником или самозанятым, на Uber распространяется действие (Закона об американцах-инвалидах) ADA". Согласно этому закону, поставщик транспортных услуг обязан обеспечить равный и справедливый доступ к этим услугам, в том числе и людям с собаками-поводырями."Uber несет ответственность за каждый из этих случаев согласно ADA в интерпретации министерства юстиции, а также ввиду обговоренного контрактом надзора Uber за своими водителями и неспособности компании предотвратить дискриминацию путем проведения надлежащих тренингов", - говорится в документе ассоциации.Юридическая фирма Peiffer Wolf , представляющая Ирвинг, сообщила, что, по решению арбитражной ассоциации, теперь Uber должен выплатить ей более 1 миллиона долларов."Гиганту в сфере перевозок Uber постановили выплатить свыше 1 миллиона долларов Лизе Ирвинг", - говорится в сообщении фирмы.На сайте Peiffer Wolf также сообщается о конкретном размере компенсации."Uber должен выплатить рекордные 1,1 миллиона долларов слепому пассажиру перевозчика", - следует из заголовка сообщения, опубликованного на сайте фирмы.Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.
https://ria.ru/20210319/taksi-1602012400.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/taksi-1591983791.html
сан-франциско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149699/95/1496999566_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80416ce7cf80634c04d36c5efe553940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
uber, сан-франциско, в мире

В США Uber приговорили к огромному штрафу за отказ везти слепую женщину

16:40 02.04.2021 (обновлено: 17:48 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТакси UBER
Такси UBER - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Сервис Uber должен выплатить компенсацию размером свыше 1 миллиона долларов слепой женщине из Калифорнии, которую водители отказывались везти в 14 отдельных случаях.
Лиза Ирвинг подала на компанию в суд в 2018 году, поскольку, по ее словам, ей 14 раз отказывали в услугах перевозки, она подвергалась оскорблениям со стороны водителей Uber, которые не хотели перевозить ее с собакой-поводырем.
Uber, в свою очередь, заявил, что, если водители являются самозанятыми, то компания не несет ответственности за их дискриминационные действия.
Американская арбитражная ассоциация постановила, что "вне зависимости от того, является ли водитель сотрудником или самозанятым, на Uber распространяется действие (Закона об американцах-инвалидах) ADA". Согласно этому закону, поставщик транспортных услуг обязан обеспечить равный и справедливый доступ к этим услугам, в том числе и людям с собаками-поводырями.
Логотип службы Яндекс.Такси - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 16:34
Водитель "Яндекс.Такси" отказался везти пассажирку за 160 рублей
"Uber несет ответственность за каждый из этих случаев согласно ADA в интерпретации министерства юстиции, а также ввиду обговоренного контрактом надзора Uber за своими водителями и неспособности компании предотвратить дискриминацию путем проведения надлежащих тренингов", - говорится в документе ассоциации.
Юридическая фирма Peiffer Wolf , представляющая Ирвинг, сообщила, что, по решению арбитражной ассоциации, теперь Uber должен выплатить ей более 1 миллиона долларов.
"Гиганту в сфере перевозок Uber постановили выплатить свыше 1 миллиона долларов Лизе Ирвинг", - говорится в сообщении фирмы.
На сайте Peiffer Wolf также сообщается о конкретном размере компенсации.
"Uber должен выплатить рекордные 1,1 миллиона долларов слепому пассажиру перевозчика", - следует из заголовка сообщения, опубликованного на сайте фирмы.
Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.
Угнанная машина такси, водитель, которой был убит - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 17:21
Разъяренный таксист едва не зарезал пассажира за отказ заплатить больше
 
UberСан-ФранцискоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Мехико феминистки напали полицейских во время марша против насилия
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Лента новостейМолния