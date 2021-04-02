https://ria.ru/20210402/uber-1603990152.html

В США Uber приговорили к огромному штрафу за отказ везти слепую женщину

В США Uber приговорили к огромному штрафу за отказ везти слепую женщину

2021-04-02T16:40

2021-04-02T16:40

2021-04-02T17:48

uber

сан-франциско

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Сервис Uber должен выплатить компенсацию размером свыше 1 миллиона долларов слепой женщине из Калифорнии, которую водители отказывались везти в 14 отдельных случаях.Лиза Ирвинг подала на компанию в суд в 2018 году, поскольку, по ее словам, ей 14 раз отказывали в услугах перевозки, она подвергалась оскорблениям со стороны водителей Uber, которые не хотели перевозить ее с собакой-поводырем.Uber, в свою очередь, заявил, что, если водители являются самозанятыми, то компания не несет ответственности за их дискриминационные действия.Американская арбитражная ассоциация постановила, что "вне зависимости от того, является ли водитель сотрудником или самозанятым, на Uber распространяется действие (Закона об американцах-инвалидах) ADA". Согласно этому закону, поставщик транспортных услуг обязан обеспечить равный и справедливый доступ к этим услугам, в том числе и людям с собаками-поводырями."Uber несет ответственность за каждый из этих случаев согласно ADA в интерпретации министерства юстиции, а также ввиду обговоренного контрактом надзора Uber за своими водителями и неспособности компании предотвратить дискриминацию путем проведения надлежащих тренингов", - говорится в документе ассоциации.Юридическая фирма Peiffer Wolf , представляющая Ирвинг, сообщила, что, по решению арбитражной ассоциации, теперь Uber должен выплатить ей более 1 миллиона долларов."Гиганту в сфере перевозок Uber постановили выплатить свыше 1 миллиона долларов Лизе Ирвинг", - говорится в сообщении фирмы.На сайте Peiffer Wolf также сообщается о конкретном размере компенсации."Uber должен выплатить рекордные 1,1 миллиона долларов слепому пассажиру перевозчика", - следует из заголовка сообщения, опубликованного на сайте фирмы.Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.

https://ria.ru/20210319/taksi-1602012400.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/taksi-1591983791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

uber, сан-франциско, в мире