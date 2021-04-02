https://ria.ru/20210402/twitter-1603992582.html

Эксперт оценил штраф для Twitter за отказ удалить незаконную информацию

Эксперт оценил штраф для Twitter за отказ удалить незаконную информацию

Штраф в 8,9 миллиона рублей является несущественным для Twitter, но взыскать его будет очень сложно, поскольку сервис не имеет в России представительства,... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:52

2021-04-02T16:52

2021-04-02T16:52

национальная технологическая инициатива (нти)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

сша

twitter

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Штраф в 8,9 миллиона рублей является несущественным для Twitter, но взыскать его будет очень сложно, поскольку сервис не имеет в России представительства, заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в пятницу назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 миллиона рублей за систематическое неудаление противоправной информации. В суде РИА Новости пояснили, что штрафы должны быть оплачены не позднее 60 дней с момента вступления решения суда в силу."Сумма в 8,9 миллиона рублей для Twitter не является существенной. Другой вопрос - как власти планируют получить этот штраф от Twitter, потому что пока непонятно, к кому обращать это взыскание. Сервис Twitter на территории РФ не имеет представительства, офиса и юрлица. Решение российского суда по обстоятельствам, которые для США являются спорными, они могут не исполнить. Есть большая вероятность, что Twitter решение суда не исполнит", - заявил Бедеров."К чему это приведет? В случае, если Twitter не выплатит штраф, его могут привлечь к дополнительной ответственности и ходатайствовать о блокировке сервиса на территории РФ. Этот шаг, в свою очередь, может теоретически привести к уходу Twitter из России. С другой стороны, сейчас сервис пытается нарастить число своих пользователей, а значит покидать даже небольшую российскую аудиторию ему может быть невыгодно", - добавил эксперт.Как сообщал Роскомнадзор, ведомство составило три протокола на Twitter по части 2 статьи 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы). Если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, она может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А в случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании на рынке РФ.

https://ria.ru/20210323/twitter-1602493141.html

https://ria.ru/20210318/twitter-1601775546.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная технологическая инициатива (нти), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, сша, twitter, общество