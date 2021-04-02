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https://ria.ru/20210402/twitter-1603992582.html
Эксперт оценил штраф для Twitter за отказ удалить незаконную информацию
Эксперт оценил штраф для Twitter за отказ удалить незаконную информацию
Штраф в 8,9 миллиона рублей является несущественным для Twitter, но взыскать его будет очень сложно, поскольку сервис не имеет в России представительства,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:52
2021-04-02T16:52
национальная технологическая инициатива (нти)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
сша
twitter
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Штраф в 8,9 миллиона рублей является несущественным для Twitter, но взыскать его будет очень сложно, поскольку сервис не имеет в России представительства, заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в пятницу назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 миллиона рублей за систематическое неудаление противоправной информации. В суде РИА Новости пояснили, что штрафы должны быть оплачены не позднее 60 дней с момента вступления решения суда в силу."Сумма в 8,9 миллиона рублей для Twitter не является существенной. Другой вопрос - как власти планируют получить этот штраф от Twitter, потому что пока непонятно, к кому обращать это взыскание. Сервис Twitter на территории РФ не имеет представительства, офиса и юрлица. Решение российского суда по обстоятельствам, которые для США являются спорными, они могут не исполнить. Есть большая вероятность, что Twitter решение суда не исполнит", - заявил Бедеров."К чему это приведет? В случае, если Twitter не выплатит штраф, его могут привлечь к дополнительной ответственности и ходатайствовать о блокировке сервиса на территории РФ. Этот шаг, в свою очередь, может теоретически привести к уходу Twitter из России. С другой стороны, сейчас сервис пытается нарастить число своих пользователей, а значит покидать даже небольшую российскую аудиторию ему может быть невыгодно", - добавил эксперт.Как сообщал Роскомнадзор, ведомство составило три протокола на Twitter по части 2 статьи 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы). Если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, она может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А в случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании на рынке РФ.
https://ria.ru/20210323/twitter-1602493141.html
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национальная технологическая инициатива (нти), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, сша, twitter, общество

Эксперт оценил штраф для Twitter за отказ удалить незаконную информацию

16:52 02.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Штраф в 8,9 миллиона рублей является несущественным для Twitter, но взыскать его будет очень сложно, поскольку сервис не имеет в России представительства, заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в пятницу назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 миллиона рублей за систематическое неудаление противоправной информации. В суде РИА Новости пояснили, что штрафы должны быть оплачены не позднее 60 дней с момента вступления решения суда в силу.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 15:24
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к перспективе блокировки Twitter
"Сумма в 8,9 миллиона рублей для Twitter не является существенной. Другой вопрос - как власти планируют получить этот штраф от Twitter, потому что пока непонятно, к кому обращать это взыскание. Сервис Twitter на территории РФ не имеет представительства, офиса и юрлица. Решение российского суда по обстоятельствам, которые для США являются спорными, они могут не исполнить. Есть большая вероятность, что Twitter решение суда не исполнит", - заявил Бедеров.
"К чему это приведет? В случае, если Twitter не выплатит штраф, его могут привлечь к дополнительной ответственности и ходатайствовать о блокировке сервиса на территории РФ. Этот шаг, в свою очередь, может теоретически привести к уходу Twitter из России. С другой стороны, сейчас сервис пытается нарастить число своих пользователей, а значит покидать даже небольшую российскую аудиторию ему может быть невыгодно", - добавил эксперт.
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 11:25
Хинштейн рассказал о перспективе блокировки Twitter
Как сообщал Роскомнадзор, ведомство составило три протокола на Twitter по части 2 статьи 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы). Если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, она может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А в случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании на рынке РФ.
 
Национальная технологическая инициатива (НТИ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваСШАTwitterОбщество
 
 
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