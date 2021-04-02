https://ria.ru/20210402/tury-1603987673.html
В Турции заинтересовались "вакцинными турами" в Россию
В Турции заинтересовались "вакцинными турами" в Россию
Граждане Турции заинтересованы в турах в Россию с возможностью вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V", заявил РИА Новости владелец одного из турецких РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:31
2021-04-02T16:31
2021-04-02T18:27
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599758608_0:63:3255:1894_1920x0_80_0_0_45a1e6323b10e1ef8b3f4bf044821460.jpg
АНКАРА, 2 апр — РИА Новости. Граждане Турции заинтересованы в турах в Россию с возможностью вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V", заявил РИА Новости владелец одного из турецких туроператоров Кемаль Эртем."Это в основном люди около 40-50 лет, у которых есть деньги, которые любят и хотят путешествовать. Поскольку в Турции сейчас вакцинируют старшее поколение и до них очередь дойдет не раньше, чем через два месяца, они боятся пропустить летний сезон. Поэтому они готовы вакцинироваться в России, после чего спокойно путешествовать, где захотят", — сказал он.По словам Эртема, туристов не останавливает то, что "Спутник V" пока не зарегистрировали в Турции. Он пояснил, что люди готовы пройти процедуру "не ради галочки, а исключительно ради собственного здоровья", потому что доверяют российской вакцине и не хотят "ждать официальной очереди".Собеседник агентства рассказал, что его компания уже подготовила туры, в которых сочетаются осмотр достопримечательностей и вакцинация, но ждет официального разрешения от российских властей.По мнению Эртема, "вакцинные туры" будут полезны и выгодны всем — "и самим туристам, и туроператорам, и российской стороне".Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, представители некоторых стран Европы говорили о возможности пускать иностранцев в Россию для вакцинации от COVID-19. Однако первоочередной задачей российских властей он назвал прививочную кампанию среди собственных граждан.Применение "Спутника V" одобрили в 59 странах с общим населением более полутора миллиардов человек. Эффективность вакцины составила 91,6%, результаты третьей фазы клинических испытаний опубликовал The Lancet — один из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.В январе в Турции началась вакцинация препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в страну также поступает вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе процедуру прошли медики, учителя и пожилые люди. Вакцинировалось уже более 16 миллионов человек, около семи миллионов получили обе дозы препарата.
https://ria.ru/20210330/raskol-1603535507.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599758608_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_d0ceac3bd0aee3198e85f3730a8821ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, турция
АНКАРА, 2 апр — РИА Новости.
Граждане Турции
заинтересованы в турах в Россию с возможностью вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
, заявил РИА Новости владелец одного из турецких туроператоров Кемаль Эртем.
"Это в основном люди около 40-50 лет, у которых есть деньги, которые любят и хотят путешествовать. Поскольку в Турции сейчас вакцинируют старшее поколение и до них очередь дойдет не раньше, чем через два месяца, они боятся пропустить летний сезон. Поэтому они готовы вакцинироваться в России, после чего спокойно путешествовать, где захотят", — сказал он.
По словам Эртема, туристов не останавливает то, что "Спутник V" пока не зарегистрировали в Турции. Он пояснил, что люди готовы пройти процедуру "не ради галочки, а исключительно ради собственного здоровья", потому что доверяют российской вакцине и не хотят "ждать официальной очереди".
Собеседник агентства рассказал, что его компания уже подготовила туры, в которых сочетаются осмотр достопримечательностей и вакцинация, но ждет официального разрешения от российских властей.
"Мы, как туроператоры, внимательно следим за ходом пандемии и вакцинами во всем мире, потому что от этого зависит наша работа. Мы видим, что российская вакцина очень эффективна", — указал он.
По мнению Эртема, "вакцинные туры" будут полезны и выгодны всем — "и самим туристам, и туроператорам, и российской стороне".
Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, представители некоторых стран Европы говорили о возможности пускать иностранцев в Россию для вакцинации от COVID-19. Однако первоочередной задачей российских властей он назвал прививочную кампанию среди собственных граждан.
Применение "Спутника V" одобрили в 59 странах с общим населением более полутора миллиардов человек. Эффективность вакцины составила 91,6%, результаты третьей фазы клинических испытаний опубликовал The Lancet — один из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.
В январе в Турции началась вакцинация препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в страну также поступает вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе процедуру прошли медики, учителя и пожилые люди. Вакцинировалось уже более 16 миллионов человек, около семи миллионов получили обе дозы препарата.