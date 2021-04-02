https://ria.ru/20210402/tury-1603987673.html

В Турции заинтересовались "вакцинными турами" в Россию

В Турции заинтересовались "вакцинными турами" в Россию

Граждане Турции заинтересованы в турах в Россию с возможностью вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V", заявил РИА Новости владелец одного из турецких РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:31

2021-04-02T16:31

2021-04-02T18:27

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

новости - туризм

турция

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АНКАРА, 2 апр — РИА Новости. Граждане Турции заинтересованы в турах в Россию с возможностью вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V", заявил РИА Новости владелец одного из турецких туроператоров Кемаль Эртем."Это в основном люди около 40-50 лет, у которых есть деньги, которые любят и хотят путешествовать. Поскольку в Турции сейчас вакцинируют старшее поколение и до них очередь дойдет не раньше, чем через два месяца, они боятся пропустить летний сезон. Поэтому они готовы вакцинироваться в России, после чего спокойно путешествовать, где захотят", — сказал он.По словам Эртема, туристов не останавливает то, что "Спутник V" пока не зарегистрировали в Турции. Он пояснил, что люди готовы пройти процедуру "не ради галочки, а исключительно ради собственного здоровья", потому что доверяют российской вакцине и не хотят "ждать официальной очереди".Собеседник агентства рассказал, что его компания уже подготовила туры, в которых сочетаются осмотр достопримечательностей и вакцинация, но ждет официального разрешения от российских властей.По мнению Эртема, "вакцинные туры" будут полезны и выгодны всем — "и самим туристам, и туроператорам, и российской стороне".Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, представители некоторых стран Европы говорили о возможности пускать иностранцев в Россию для вакцинации от COVID-19. Однако первоочередной задачей российских властей он назвал прививочную кампанию среди собственных граждан.Применение "Спутника V" одобрили в 59 странах с общим населением более полутора миллиардов человек. Эффективность вакцины составила 91,6%, результаты третьей фазы клинических испытаний опубликовал The Lancet — один из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.В январе в Турции началась вакцинация препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в страну также поступает вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе процедуру прошли медики, учителя и пожилые люди. Вакцинировалось уже более 16 миллионов человек, около семи миллионов получили обе дозы препарата.

https://ria.ru/20210330/raskol-1603535507.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, турция