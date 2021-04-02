Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/tarify-1603993234.html
Эксперт объяснил рост тарифов на электроэнергию на Украине
Эксперт объяснил рост тарифов на электроэнергию на Украине
Электроэнергия, импортируемая из Европы, стоит для Украины в 3-4 раза дороже, чем российская, подсчитал для РИА Новости исполнительный директор департамента... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:55
2021-04-02T16:55
артем тузов
россия
украина
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_a938bc12cbc6cb57ccf3d15ee7a0d181.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Электроэнергия, импортируемая из Европы, стоит для Украины в 3-4 раза дороже, чем российская, подсчитал для РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Волынец заявил, что РФ разрушает энергосистему Украины путем продажи электричества по "заниженным" ценам, действия РФ направлены на "остановку и уничтожение украинских шахт", а также остановку тепловых электростанций Украины. Как пояснили РИА Новости в "Интер РАО" (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии), компания проводит тендеры среди украинских покупателей электроэнергии, где они сами в конечном итоге определяют цену ее импорта из РФ."Электроэнергия из России стоит для Украины 55-56 долларов за МВт.ч (1,32-1,38 гривен за кВт.час), тогда как электроэнергия из ЕС стоит в три-четыре раза дороже. При этом Украина постепенно идет к тому, что замещает объемы импорта из РФ покупкой электроэнергии из европейских стран. При этом постоянно растут тарифы для населения, с января этого года они выросли в два раза", - отметил Тузов."Вопрос импорта российской электроэнергии на Украине уже давно стал политическим, а не экономическим. Бывшее единое пространство России, Украины и Белоруссии - это еще и одна система электропоставок, что дает возможность и Белоруссии, и Украине получать дешевую электроэнергию из РФ", - напоминает эксперт.По его словам, доля российской электроэнергии, закупаемой Украиной, очень нестабильна. Полностью импорт из РФ прекратился в 2015 году, но в пиковые моменты потребления Украина все же закупала российскую электроэнергию. Обычно доля поставок из РФ не превышает 10% на рынке Украины. Этой зимой, когда на фоне сильных морозов система Украины не справлялась с потреблением, объемы были увеличены.Как заявляют на Украине, доля российской электроэнергии в зимние месяцы составила 21%, причем по низким ценам. "Получается, что Украина так или иначе нашу электроэнергию покупает, поскольку это выгодно, но при этом объем закупок небольшой. Киев, несмотря ни на что, намерен добиться того, чтобы полностью отказаться от российских поставок, хотя это ложится тяжелым бременем на потребителей. Но совсем отказаться от нашей энергии не сможет, поскольку в пиковые моменты может получить нужный объем по низким ценам", - добавил Тузов.Он пояснил, что для РФ Украина не является ключевым клиентом по поставкам, в то же время для Украины полноценная интеграция с энергосистемой Европы требует больших капвложений, которые больно ударят по бюджету. Электроэнергия из ЕС в итоге, будет приобретаться за евро, что при ослаблении курса гривны к евро, будет плохо сказываться на потребителях. В то время как для получения электроэнергии из России существенных дополнительных вложений не требуется. Поэтому полный отказ Украины от потребления электроэнергии из РФ представляется невыгодным, в первую очередь самой Украине, заключил он.
https://ria.ru/20210402/ukraina-1603848067.html
https://ria.ru/20210402/radiochastoty-1603953435.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_e7a852a6ea08337bad111152ea189c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артем тузов, россия, украина, в мире, экономика

Эксперт объяснил рост тарифов на электроэнергию на Украине

16:55 02.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Электроэнергия, импортируемая из Европы, стоит для Украины в 3-4 раза дороже, чем российская, подсчитал для РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Волынец заявил, что РФ разрушает энергосистему Украины путем продажи электричества по "заниженным" ценам, действия РФ направлены на "остановку и уничтожение украинских шахт", а также остановку тепловых электростанций Украины. Как пояснили РИА Новости в "Интер РАО" (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии), компания проводит тендеры среди украинских покупателей электроэнергии, где они сами в конечном итоге определяют цену ее импорта из РФ.
"Электроэнергия из России стоит для Украины 55-56 долларов за МВт.ч (1,32-1,38 гривен за кВт.час), тогда как электроэнергия из ЕС стоит в три-четыре раза дороже. При этом Украина постепенно идет к тому, что замещает объемы импорта из РФ покупкой электроэнергии из европейских стран. При этом постоянно растут тарифы для населения, с января этого года они выросли в два раза", - отметил Тузов.
"Вопрос импорта российской электроэнергии на Украине уже давно стал политическим, а не экономическим. Бывшее единое пространство России, Украины и Белоруссии - это еще и одна система электропоставок, что дает возможность и Белоруссии, и Украине получать дешевую электроэнергию из РФ", - напоминает эксперт.
Участница всеукраинской акции на Майдане Незалежности в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 08:00
МВФ в панике: Украина уже десять месяцев обходится без его денег
По его словам, доля российской электроэнергии, закупаемой Украиной, очень нестабильна. Полностью импорт из РФ прекратился в 2015 году, но в пиковые моменты потребления Украина все же закупала российскую электроэнергию. Обычно доля поставок из РФ не превышает 10% на рынке Украины. Этой зимой, когда на фоне сильных морозов система Украины не справлялась с потреблением, объемы были увеличены.
Как заявляют на Украине, доля российской электроэнергии в зимние месяцы составила 21%, причем по низким ценам. "Получается, что Украина так или иначе нашу электроэнергию покупает, поскольку это выгодно, но при этом объем закупок небольшой. Киев, несмотря ни на что, намерен добиться того, чтобы полностью отказаться от российских поставок, хотя это ложится тяжелым бременем на потребителей. Но совсем отказаться от нашей энергии не сможет, поскольку в пиковые моменты может получить нужный объем по низким ценам", - добавил Тузов.
Он пояснил, что для РФ Украина не является ключевым клиентом по поставкам, в то же время для Украины полноценная интеграция с энергосистемой Европы требует больших капвложений, которые больно ударят по бюджету. Электроэнергия из ЕС в итоге, будет приобретаться за евро, что при ослаблении курса гривны к евро, будет плохо сказываться на потребителях. В то время как для получения электроэнергии из России существенных дополнительных вложений не требуется. Поэтому полный отказ Украины от потребления электроэнергии из РФ представляется невыгодным, в первую очередь самой Украине, заключил он.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 13:53
Киев обвинил Москву в "присвоении" радиочастот
 
Артем ТузовРоссияУкраинаВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Мехико феминистки напали полицейских во время марша против насилия
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Лента новостейМолния