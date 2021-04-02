https://ria.ru/20210402/sud-1603961578.html

Дело рэпера, сбившего пешеходов на Остоженке, рассмотрят в особом порядке

Дело рэпера, сбившего пешеходов на Остоженке, рассмотрят в особом порядке

Хамовнический суд Москвы рассматривает в особом порядке дело рэпера Эльмина Гулиева, который обвиняется в том, что в состоянии опьянения сбил пешеходов в центре РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T14:39

2021-04-02T14:39

2021-04-02T15:29

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы рассматривает в особом порядке дело рэпера Эльмина Гулиева, который обвиняется в том, что в состоянии опьянения сбил пешеходов в центре столицы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.Сегодня дело начали слушать по существу."Дело рассматривается в особом порядке", - сказал собеседник агентства, добавив, что следующее заседание пройдет 14 апреля.Сохадзе также сообщил, что суд продлил Гулиеву арест до 23 сентября.Гулиев обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, максимальное наказание по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ – семь лет лишения свободы.Слушание в особом порядке происходит без изучения доказательств, лишь с исследованием смягчающих и отягчающих обстоятельств и личности подсудимого. Наказание в таком случае не может превышать 2/3 максимального срока по статье.ДТП произошло в Москве 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Автомобиль Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В больницу попали трое пешеходов, они получили переломы и черепно-мозговые травмы, одной женщине оторвало лодыжку.Как сообщалось, экспертиза выявила, что Гулиев был за рулем в наркотическом опьянении. Рэпер признал свою вину, но заверил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", добавив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.

https://ria.ru/20201117/reper-1585045421.html

https://ria.ru/20210401/rezonans-dtp-1603819686.html

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авто, москва, происшествия