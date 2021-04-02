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Виновников скандала с издевательской фразой уволили из московского суда
Виновников скандала с издевательской фразой уволили из московского суда
Сотрудники аппарата арбитражного суда Москвы, виновные в скандале с издевательской фразой, которая оказалась вписана в несколько судебных актов "белыми... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:30
2021-04-02T11:30
2021-04-02T12:08
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Сотрудники аппарата арбитражного суда Москвы, виновные в скандале с издевательской фразой, которая оказалась вписана в несколько судебных актов "белыми чернилами", установлены и уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Ввиду ставшего известным факта наличия недопустимой надписи в судебном акте арбитражного суда города Москвы была проведена служебная проверка, по результатам которой виновные лица были установлены. В отношении них применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения", - рассказал собеседник агентства.По его словам, речь идет об уже бывших сотрудниках аппарата суда.О том, что некоторые определения судьи Екатерины Игнатовой, специализирующейся на делах о банкротстве, подписаны грубой фразой с эротическим подтекстом, стало известно в конце января. Эти слова в документах были выведены белым шрифтом и становились видны, например, если материал скопировать в текстовый редактор и очистить формат.Из картотеки арбитражных дел следует, что соответствующая фраза появилась как минимум в пяти опубликованных определениях, подписанных Игнатовой. Все определения с нестандартной пометкой (каждый раз слова стояли в конце документа, чуть выше подписи судьи) были вынесены в первой половине сентября прошлого года.
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москва, происшествия
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости.
Сотрудники аппарата арбитражного суда Москвы
, виновные в скандале с издевательской фразой, которая оказалась вписана в несколько судебных актов "белыми чернилами", установлены и уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Ввиду ставшего известным факта наличия недопустимой надписи в судебном акте арбитражного суда города Москвы была проведена служебная проверка, по результатам которой виновные лица были установлены. В отношении них применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет об уже бывших сотрудниках аппарата суда.
О том, что некоторые определения судьи Екатерины Игнатовой, специализирующейся на делах о банкротстве, подписаны грубой фразой с эротическим подтекстом, стало известно в конце января. Эти слова в документах были выведены белым шрифтом и становились видны, например, если материал скопировать в текстовый редактор и очистить формат.
Из картотеки арбитражных дел следует, что соответствующая фраза появилась как минимум в пяти опубликованных определениях, подписанных Игнатовой. Все определения с нестандартной пометкой (каждый раз слова стояли в конце документа, чуть выше подписи судьи) были вынесены в первой половине сентября прошлого года.