https://ria.ru/20210402/sud-1603919526.html

Виновников скандала с издевательской фразой уволили из московского суда

Виновников скандала с издевательской фразой уволили из московского суда

Сотрудники аппарата арбитражного суда Москвы, виновные в скандале с издевательской фразой, которая оказалась вписана в несколько судебных актов "белыми... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:30

2021-04-02T11:30

2021-04-02T12:08

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Сотрудники аппарата арбитражного суда Москвы, виновные в скандале с издевательской фразой, которая оказалась вписана в несколько судебных актов "белыми чернилами", установлены и уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Ввиду ставшего известным факта наличия недопустимой надписи в судебном акте арбитражного суда города Москвы была проведена служебная проверка, по результатам которой виновные лица были установлены. В отношении них применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения", - рассказал собеседник агентства.По его словам, речь идет об уже бывших сотрудниках аппарата суда.О том, что некоторые определения судьи Екатерины Игнатовой, специализирующейся на делах о банкротстве, подписаны грубой фразой с эротическим подтекстом, стало известно в конце января. Эти слова в документах были выведены белым шрифтом и становились видны, например, если материал скопировать в текстовый редактор и очистить формат.Из картотеки арбитражных дел следует, что соответствующая фраза появилась как минимум в пяти опубликованных определениях, подписанных Игнатовой. Все определения с нестандартной пометкой (каждый раз слова стояли в конце документа, чуть выше подписи судьи) были вынесены в первой половине сентября прошлого года.

https://ria.ru/20210321/shifry-1602213959.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия