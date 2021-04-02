Эксперты: Союзному государству нужна стратегия работы с молодежью
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМолодые люди ранней весной на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Эффективное развитие Союзного государства требует вовлечения молодежи в реализацию интеграционных задач; при этом в работе с молодым поколением важны эмоциональная и культурологическая составляющие, а также креативный подход, убеждены участники круглого стола, прошедшего в рамках торжественного собрания "Союзное государство: открывая новые возможности".
Молодежь – это не будущее, это настоящее: под таким девизом прошла дискуссия на тему "Социальные проекты и молодежь как ресурс инновационного развития Союзного государства" на площадке МИА "Россия сегодня".
Представители вузов, музеев, министерств и госкомитетов, экспертных советов и молодежных объединений России и Белоруссии поделились как достижениями в этой сфере, так и проблемами, которые необходимо решать в условиях современных угроз. Одна из них - слабое и нерасторопное, по их мнению, противодействие союзных СМИ и соцсетей вовлечению молодежи в деструктивное поведение.
"Нам не хватает неформального информирования. Мы очень медленные. А ведь мы, по сути, находимся в информационной войне. Наши оппоненты -целая сеть блогеров и телеграмм-каналов, которые работают против нас и нашей истории, - более гибкие, и нам тоже нужно быть расторопнее, производить качественный контент, который будет расходиться по соцсетям. Надо работать на опережение. Почему белорусские студенты больше знают о жизни и возможностях в Европе, чем в России?..", - высказался корреспондент RT и блогер Константин Прибыдайло.
Критическую линию в дискуссии продолжила председатель Молодежного парламента при Госдуме РФ Мария Воропаева.
"Мы много делаем для интеграции России и Белоруссии. Все наши фестивали, форумы, слеты – это замечательно, но нам нужна программа в отношении молодежи, новые проекты. С 2018 года ребята говорят о том, что нужна отдельная стратегия по работе с молодежью. Услышьте нас! Нам нужны конкретные решения. Мы отмечаем 25-летие интеграции, но по недавним опросам ВЦИОМ только 49% россиян знают о Союзном государстве и его возможностях", - сказала Воропаева.
Белорусский парламентарий, депутат Парламентского Собрания Геннадий Давыдько стремление молодежи поддерживает и выступает за креативный подход в интеграции, за наращивание информационной мощи.
"Инструмент Союзного государства до конца не реализован. КПД есть, но не все реакторы работают. Очень не хватает эмоциональной составляющей. Проекты работают, хорошие цифры, замыслы, но не хватает креативного подхода. Последние события в мире говорят, что кто попадает в сердце и душу, тот и побеждает. Тут не в деньгах даже дело. Союзное строительство отстает в информационной мощи. И еще очень важна культурологическая составляющая. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый год создавалось пять, а лучше десять молодежных сериалов, которые бы основывались на наших ценностях: любовь, семья, родина…", - убежден Давыдько.
Иллюстрируя свою речь, он напомнил, "как выглядит нынче сердце молодого человека", показав смартфон.
"Я приветствую современные зажигающие форматы, на которые реагирует молодежь. Давайте вместе формировать героя нашего времени. Россия уже делает успешные шаги в этом направлении, а белорусская сторона пока разминается. Но надо вступить в новую фазу. Мы должны вместе включиться в эту борьбу за молодежь, за наши ценности", - подытожил Давыдько.
Участники дискуссии единодушны в том, что основой формирования ценностей остается семья.
"В ней все истоки: веры, уважения к корням, почитания предков, любви к Родине… Но и нам необходимо наращивать потенциал, работая с молодежью. Звеняще прозвучала сегодня тема попыток героизации фашизма и нацизма, фальсификации истории… Да, даже Великая Отечественная война уже всё дальше от молодежи, поэтому так важно, чтобы о ней знали, знали имена героев, важно вовлекать молодых людей в сохранение традиций и культурного наследия…", - резюмировала итоги дискуссии модератор с белорусской стороны, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова.
Ее соведущий, директор центра распространения историко-культурного наследия славянских народов "Друзья-сябры" Владимир Мамонтов, в свою очередь, отметил, что в рамках круглого стола прозвучало много интересных живых предложений.
"Надо эти предложения детально изучить. Многие участники с российской и белорусской сторон искали встречного движения и находили. И надо им в этом помочь. Мы сегодня вспоминали то, чему уже положено начало, - акции "Сады Памяти", "Поезд Победы", мощное волонтерское, юнармейское движение, ржевскую инициативу… За них сейчас выступают сами школьники – инициатива идет уже не сверху, а снизу, от молодежи. Вот что важно. И вот чему нужно помогать", - заключил Мамонтов.