https://ria.ru/20210402/strategiya-1604022192.html

Эксперты: Союзному государству нужна стратегия работы с молодежью

Эксперты: Союзному государству нужна стратегия работы с молодежью

Эффективное развитие Союзного государства требует вовлечения молодежи в реализацию интеграционных задач; при этом в работе с молодым поколением важны... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T19:37

2021-04-02T19:37

2021-04-02T19:37

союзное государство

россия

геннадий давыдько

владимир мамонтов

госдума рф

белоруссия

европа

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Эффективное развитие Союзного государства требует вовлечения молодежи в реализацию интеграционных задач; при этом в работе с молодым поколением важны эмоциональная и культурологическая составляющие, а также креативный подход, убеждены участники круглого стола, прошедшего в рамках торжественного собрания "Союзное государство: открывая новые возможности".Молодежь – это не будущее, это настоящее: под таким девизом прошла дискуссия на тему "Социальные проекты и молодежь как ресурс инновационного развития Союзного государства" на площадке МИА "Россия сегодня". Представители вузов, музеев, министерств и госкомитетов, экспертных советов и молодежных объединений России и Белоруссии поделились как достижениями в этой сфере, так и проблемами, которые необходимо решать в условиях современных угроз. Одна из них - слабое и нерасторопное, по их мнению, противодействие союзных СМИ и соцсетей вовлечению молодежи в деструктивное поведение. Критическую линию в дискуссии продолжила председатель Молодежного парламента при Госдуме РФ Мария Воропаева. Белорусский парламентарий, депутат Парламентского Собрания Геннадий Давыдько стремление молодежи поддерживает и выступает за креативный подход в интеграции, за наращивание информационной мощи. Иллюстрируя свою речь, он напомнил, "как выглядит нынче сердце молодого человека", показав смартфон. "Я приветствую современные зажигающие форматы, на которые реагирует молодежь. Давайте вместе формировать героя нашего времени. Россия уже делает успешные шаги в этом направлении, а белорусская сторона пока разминается. Но надо вступить в новую фазу. Мы должны вместе включиться в эту борьбу за молодежь, за наши ценности", - подытожил Давыдько. Участники дискуссии единодушны в том, что основой формирования ценностей остается семья. "В ней все истоки: веры, уважения к корням, почитания предков, любви к Родине… Но и нам необходимо наращивать потенциал, работая с молодежью. Звеняще прозвучала сегодня тема попыток героизации фашизма и нацизма, фальсификации истории… Да, даже Великая Отечественная война уже всё дальше от молодежи, поэтому так важно, чтобы о ней знали, знали имена героев, важно вовлекать молодых людей в сохранение традиций и культурного наследия…", - резюмировала итоги дискуссии модератор с белорусской стороны, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова. Ее соведущий, директор центра распространения историко-культурного наследия славянских народов "Друзья-сябры" Владимир Мамонтов, в свою очередь, отметил, что в рамках круглого стола прозвучало много интересных живых предложений. "Надо эти предложения детально изучить. Многие участники с российской и белорусской сторон искали встречного движения и находили. И надо им в этом помочь. Мы сегодня вспоминали то, чему уже положено начало, - акции "Сады Памяти", "Поезд Победы", мощное волонтерское, юнармейское движение, ржевскую инициативу… За них сейчас выступают сами школьники – инициатива идет уже не сверху, а снизу, от молодежи. Вот что важно. И вот чему нужно помогать", - заключил Мамонтов.

https://ria.ru/20210402/sotsproekty-1603812237.html

https://ria.ru/20210402/integratsiya-1603945635.html

https://ria.ru/20210323/istoriya-1602659947.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, геннадий давыдько, владимир мамонтов, госдума рф, белоруссия, европа