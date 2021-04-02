https://ria.ru/20210402/ssha-1604033365.html

Автомобиль врезался в полицейских у Капитолия

Автомобиль врезался в полицейских у Капитолия

Неизвестный на автомобиле врезался в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у Капитолия США, заявили в полиции. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-02T20:33

2021-04-02T20:33

2021-04-03T05:06

инцидент у кпп капитолия

капитолий

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Неизвестный на автомобиле врезался в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у Капитолия США, заявили в полиции.Всех троих доставили в больницу. Позднее один из офицеров скончался от полученных ранений. Не удалось спасти и водителя, передает телеканал NBC News.Как сообщили в полиции, протаранивший КПП вышел из машины с ножом и не подчинялся указаниям сотрудников правопорядка.Обстоятельства случившегося выясняют, по предварительным данным, инцидент не связан с терроризмом. Как сообщил телеканал MSNBC, на месте происшествия были слышны выстрелы.Полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе, здание в течение двух часов было заблокировано на вход и выход. Всех, кто находится внутри, просили не подходить к окнам. После инцидента были перекрыты несколько улиц, ведущих к комплексу.

https://ria.ru/20210106/ssha-1592094936.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент у кпп капитолия, капитолий, сша, в мире