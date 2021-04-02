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Автомобиль врезался в полицейских у Капитолия
Автомобиль врезался в полицейских у Капитолия
Неизвестный на автомобиле врезался в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у Капитолия США, заявили в полиции. РИА Новости, 03.04.2021
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инцидент у кпп капитолия
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Неизвестный на автомобиле врезался в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у Капитолия США, заявили в полиции.Всех троих доставили в больницу. Позднее один из офицеров скончался от полученных ранений. Не удалось спасти и водителя, передает телеканал NBC News.Как сообщили в полиции, протаранивший КПП вышел из машины с ножом и не подчинялся указаниям сотрудников правопорядка.Обстоятельства случившегося выясняют, по предварительным данным, инцидент не связан с терроризмом. Как сообщил телеканал MSNBC, на месте происшествия были слышны выстрелы.Полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе, здание в течение двух часов было заблокировано на вход и выход. Всех, кто находится внутри, просили не подходить к окнам. После инцидента были перекрыты несколько улиц, ведущих к комплексу.
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Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП
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инцидент у кпп капитолия, капитолий, сша, в мире

Автомобиль врезался в полицейских у Капитолия

20:33 02.04.2021 (обновлено: 05:06 03.04.2021)
 
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Неизвестный на автомобиле врезался в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у Капитолия США, заявили в полиции.
Всех троих доставили в больницу. Позднее один из офицеров скончался от полученных ранений. Не удалось спасти и водителя, передает телеканал NBC News.
Как сообщили в полиции, протаранивший КПП вышел из машины с ножом и не подчинялся указаниям сотрудников правопорядка.
Обстоятельства случившегося выясняют, по предварительным данным, инцидент не связан с терроризмом. Как сообщил телеканал MSNBC, на месте происшествия были слышны выстрелы.
Полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе, здание в течение двух часов было заблокировано на вход и выход. Всех, кто находится внутри, просили не подходить к окнам. После инцидента были перекрыты несколько улиц, ведущих к комплексу.
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Инцидент у КПП КапитолияКапитолийСШАВ мире
 
 
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