Девять штатов Бразилии попросили одобрить импорт "Спутника V"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 апр - РИА Новости. Девять штатов Бразилии попросили Национальное агентство санитарного надзора Anvisa одобрить импорт российской вакцины "Спутник V", сообщает Anvisa.
"Девять штатов обратились в Anvisa с запросом на выдачу разрешения на импорт доз российской вакцины "Спутник V", - говорится в заявлении.
Речь идет о штатах Баия, Акри, Риу-Гранди-ду-Норти, Мараньян, Мату-Гросу, Пиауи, Сеара, Пернамбуку, Сержипи.
"Для того, чтобы агентство могло проанализировать этот запрос на импорт и прояснить технические аспекты, было предложено провести встречу директоров Anvisa и губернаторов на следующей неделе", - сообщил регулятор.
Бразилия - один из мировых лидеров по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Сейчас в стране применяются две вакцины от COVID-19: китайская Coronavac, которая производится в партнерстве с институтом Бутантан, и AstraZeneca. Поставки препарата от Pfizer, который также получил одобрение Anvisa, запланированы на апрель.
На рассмотрении Anvisa также находится заявка на одобрение "Спутника V". Первая пилотная партия "Спутника" уже вышла с конвейера местной компании BTHEK Biotecnologia, которая запустила производство в начале января по договоренности с российской стороной.
Сейчас "Спутник V" одобрен почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.