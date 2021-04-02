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Девять штатов Бразилии попросили одобрить импорт "Спутника V"
Девять штатов Бразилии попросили одобрить импорт "Спутника V"
Девять штатов Бразилии попросили Национальное агентство санитарного надзора Anvisa одобрить импорт российской вакцины "Спутник V", сообщает Anvisa. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:56
2021-04-02T16:56
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
бразилия
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 апр - РИА Новости. Девять штатов Бразилии попросили Национальное агентство санитарного надзора Anvisa одобрить импорт российской вакцины "Спутник V", сообщает Anvisa."Девять штатов обратились в Anvisa с запросом на выдачу разрешения на импорт доз российской вакцины "Спутник V", - говорится в заявлении.Речь идет о штатах Баия, Акри, Риу-Гранди-ду-Норти, Мараньян, Мату-Гросу, Пиауи, Сеара, Пернамбуку, Сержипи."Для того, чтобы агентство могло проанализировать этот запрос на импорт и прояснить технические аспекты, было предложено провести встречу директоров Anvisa и губернаторов на следующей неделе", - сообщил регулятор.Бразилия - один из мировых лидеров по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Сейчас в стране применяются две вакцины от COVID-19: китайская Coronavac, которая производится в партнерстве с институтом Бутантан, и AstraZeneca. Поставки препарата от Pfizer, который также получил одобрение Anvisa, запланированы на апрель.На рассмотрении Anvisa также находится заявка на одобрение "Спутника V". Первая пилотная партия "Спутника" уже вышла с конвейера местной компании BTHEK Biotecnologia, которая запустила производство в начале января по договоренности с российской стороной.Сейчас "Спутник V" одобрен почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, бразилия, в мире

Девять штатов Бразилии попросили одобрить импорт "Спутника V"

16:56 02.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 апр - РИА Новости. Девять штатов Бразилии попросили Национальное агентство санитарного надзора Anvisa одобрить импорт российской вакцины "Спутник V", сообщает Anvisa.
"Девять штатов обратились в Anvisa с запросом на выдачу разрешения на импорт доз российской вакцины "Спутник V", - говорится в заявлении.
Речь идет о штатах Баия, Акри, Риу-Гранди-ду-Норти, Мараньян, Мату-Гросу, Пиауи, Сеара, Пернамбуку, Сержипи.
"Для того, чтобы агентство могло проанализировать этот запрос на импорт и прояснить технические аспекты, было предложено провести встречу директоров Anvisa и губернаторов на следующей неделе", - сообщил регулятор.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Бразилия - один из мировых лидеров по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Сейчас в стране применяются две вакцины от COVID-19: китайская Coronavac, которая производится в партнерстве с институтом Бутантан, и AstraZeneca. Поставки препарата от Pfizer, который также получил одобрение Anvisa, запланированы на апрель.
На рассмотрении Anvisa также находится заявка на одобрение "Спутника V". Первая пилотная партия "Спутника" уже вышла с конвейера местной компании BTHEK Biotecnologia, которая запустила производство в начале января по договоренности с российской стороной.
Сейчас "Спутник V" одобрен почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыБразилияВ мире
 
 
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