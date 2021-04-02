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Sputnik переведет из Британии редакционную работу на английском
Sputnik переведет из Британии редакционную работу на английском
Международное информационное агентство Sputnik переводит редакционную работу на английском языке из Великобритании в свои офисы в США и России в рамках... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:49
2021-04-02T10:49
2021-04-02T10:53
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Международное информационное агентство Sputnik переводит редакционную работу на английском языке из Великобритании в свои офисы в США и России в рамках реорганизации, при этом события в Британии по-прежнему останутся в фокусе внимания агентства, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе Sputnik."Мы перемещаем редакционную работу по англоязычному контенту Sputnik из Британии в Вашингтон и Москву", - сказали в пресс-службе. Решение было принято руководством медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) "в рамках плана реорганизации нашего международного присутствия для более эффективной работы"."Sputnik продолжит освещать события в Великобритании, и наша аудитория будет иметь доступ к этому контенту в прежнем объеме", - отметили в пресс-службе.
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