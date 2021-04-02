https://ria.ru/20210402/sony-1603934878.html
Sony представит новый флагманский смартфон Xperia 1 III в апреле
Sony представит новый флагманский смартфон Xperia 1 III в апреле
Японская компания Sony выпустит новые продукты своего мобильного подразделения, в том числе и новый флагман Xperia 1 третьего поколения. Анонс большой... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:36
2021-04-02T12:36
2021-04-02T12:36
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Японская компания Sony выпустит новые продукты своего мобильного подразделения, в том числе и новый флагман Xperia 1 третьего поколения. Анонс большой презентации появился на официальной странице Sony Xperia на платформе YouTube.По данным GSMArena, японцы представят минимум три смартфона. Среди них среднебюджетный Xperia 10 III, оснащенный процессором Snapdragon 765G, и небольшой Xperia Compact. Последний получит экран диагональю 5,5 дюймов, став неким аналогом iPhone 12 mini в мире Android.Главной новинкой станет Xperia 1 III. Телефону приписывают 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. За производительность будет отвечать чип Snapdragon 888, а максимальная версия смартфона получит 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Презентация запланирована на 14 апреля и пройдет в формате онлайн. О сроках поступления новинок в продажу и их ценах станет известно позднее.
https://ria.ru/20210315/smartfon-1600973172.html
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apple iphone, xperia, google android, технологии