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В МИД заявили о безальтернативности СНГ на постсоветском пространстве
В МИД заявили о безальтернативности СНГ на постсоветском пространстве
Реальной альтернативы Содружеству Независимых Государств по разнообразию форм и областей совместной деятельности в настоящий момент нет, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:09
2021-04-02T12:09
александр панкин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
снг
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Реальной альтернативы Содружеству Независимых Государств по разнообразию форм и областей совместной деятельности в настоящий момент нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости в преддверии встречи глав МИД СНГ в Москве.По словам замминистра, отличительной чертой интеграционных процессов на пространстве СНГ является множественность форм сотрудничества. На практике это выражается в одновременной работе нескольких многосторонних региональных объединений, отличающихся по составу, спектру решаемых задач и степени интеграции, пояснил он.При этом наличие других интеграционных объединений не умаляет роли механизмов СНГ, считает Панкин. "Речь идет, в частности, об отраслевом сотрудничестве входящих в него государств, развитии гуманитарных связей и контактов между людьми, решении непростых задач по модернизации экономик, обеспечению безопасности во всех ее аспектах. Активно задействуется потенциал СНГ как площадки для политического диалога", - отметил он.Панкин напомнил, что очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ 2 апреля – это первая встреча на высоком уровне в юбилейный для СНГ год, когда отмечается 30-летие создания организации. "Отрадно, что пандемия пошла на спад и санитарно-эпидемиологическая обстановка позволяет провести мероприятие в очном формате. Повестка дня мероприятия весьма насыщенна. Помимо традиционного обмена мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, планируется рассмотреть ход выполнения принятой в Ашхабаде в 2019 году программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников Содружества. Предполагается принять ряд решений по конкретным вопросам сотрудничества в правоохранительной, военной и гуманитарной сферах, в области молодежного сотрудничества, туризма, физкультуры и спорта", - сказал он.
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РИА Новости
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александр панкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), снг

В МИД заявили о безальтернативности СНГ на постсоветском пространстве

12:09 02.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Реальной альтернативы Содружеству Независимых Государств по разнообразию форм и областей совместной деятельности в настоящий момент нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости в преддверии встречи глав МИД СНГ в Москве.
"Содружество Независимых Государств – самая широкая по охвату участников и сфер сотрудничества региональная платформа, доказавшая свою жизнеспособность и востребованность. Реальной альтернативы Содружеству по разнообразию форм и областей совместной деятельности в настоящий момент нет", - сказал он.
По словам замминистра, отличительной чертой интеграционных процессов на пространстве СНГ является множественность форм сотрудничества. На практике это выражается в одновременной работе нескольких многосторонних региональных объединений, отличающихся по составу, спектру решаемых задач и степени интеграции, пояснил он.
При этом наличие других интеграционных объединений не умаляет роли механизмов СНГ, считает Панкин. "Речь идет, в частности, об отраслевом сотрудничестве входящих в него государств, развитии гуманитарных связей и контактов между людьми, решении непростых задач по модернизации экономик, обеспечению безопасности во всех ее аспектах. Активно задействуется потенциал СНГ как площадки для политического диалога", - отметил он.
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Панкин напомнил, что очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ 2 апреля – это первая встреча на высоком уровне в юбилейный для СНГ год, когда отмечается 30-летие создания организации. "Отрадно, что пандемия пошла на спад и санитарно-эпидемиологическая обстановка позволяет провести мероприятие в очном формате. Повестка дня мероприятия весьма насыщенна. Помимо традиционного обмена мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, планируется рассмотреть ход выполнения принятой в Ашхабаде в 2019 году программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников Содружества. Предполагается принять ряд решений по конкретным вопросам сотрудничества в правоохранительной, военной и гуманитарной сферах, в области молодежного сотрудничества, туризма, физкультуры и спорта", - сказал он.
 
Александр ПанкинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СНГ
 
 
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