https://ria.ru/20210402/sneg-1603951783.html

Вильфанд призвал москвичей не удивляться апрельскому снегу

Вильфанд призвал москвичей не удивляться апрельскому снегу

Снег в начале апреля очень частое для Москвы явление, поэтому удивляться ему не стоит, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:45

2021-04-02T13:45

2021-04-02T13:45

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

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общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Снег в начале апреля очень частое для Москвы явление, поэтому удивляться ему не стоит, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Утром в Москве и области отмечался снегопад, который сменился мокрым снегом."С первого марта календарная весна наступает, и сразу вопрос, откуда может быть снег в апреле. На самом деле, статистика показывает, что в первой декаде апреля, в 6-7 годах из 10 бывает снег. Это нормальное событие: чаще бывает, чем не бывает", - сказал Вильфанд.Так, он вспомнил про апрель 1998 года, когда в Москве выпало такое количество снега, что "город встал".Ученый также объяснил причину утреннего снегопада в столице."Дело в том, что через Москву проходил так называемый теплый сектор циклона. Он ограничен двумя фронтальными разделами: теплым и холодным. Вчера проходил теплый фронт, поэтому вечером начались дожди. Ночью тоже шел дождь, 6 миллиметров, что не так уж мало, а утром холодный фронт. Температура стала ниже, чем вчера, но все равно положительная. Фронтальный раздел прошел, и часа три, наверное, шел снег", - рассказал Вильфанд.Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что апрель в столичном регионе будет неравномерным, но в среднем погода ожидается теплой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/aprel-1603019628.html

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