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Вильфанд призвал москвичей не удивляться апрельскому снегу
Вильфанд призвал москвичей не удивляться апрельскому снегу
Снег в начале апреля очень частое для Москвы явление, поэтому удивляться ему не стоит, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:45
2021-04-02T13:45
2021-04-02T13:45
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
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общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Снег в начале апреля очень частое для Москвы явление, поэтому удивляться ему не стоит, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Утром в Москве и области отмечался снегопад, который сменился мокрым снегом."С первого марта календарная весна наступает, и сразу вопрос, откуда может быть снег в апреле. На самом деле, статистика показывает, что в первой декаде апреля, в 6-7 годах из 10 бывает снег. Это нормальное событие: чаще бывает, чем не бывает", - сказал Вильфанд.Так, он вспомнил про апрель 1998 года, когда в Москве выпало такое количество снега, что "город встал".Ученый также объяснил причину утреннего снегопада в столице."Дело в том, что через Москву проходил так называемый теплый сектор циклона. Он ограничен двумя фронтальными разделами: теплым и холодным. Вчера проходил теплый фронт, поэтому вечером начались дожди. Ночью тоже шел дождь, 6 миллиметров, что не так уж мало, а утром холодный фронт. Температура стала ниже, чем вчера, но все равно положительная. Фронтальный раздел прошел, и часа три, наверное, шел снег", - рассказал Вильфанд.Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что апрель в столичном регионе будет неравномерным, но в среднем погода ожидается теплой.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Снег в начале апреля очень частое для Москвы
явление, поэтому удивляться ему не стоит, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
Утром в Москве и области отмечался снегопад, который сменился мокрым снегом.
"С первого марта календарная весна наступает, и сразу вопрос, откуда может быть снег в апреле. На самом деле, статистика показывает, что в первой декаде апреля, в 6-7 годах из 10 бывает снег. Это нормальное событие: чаще бывает, чем не бывает", - сказал Вильфанд.
Так, он вспомнил про апрель 1998 года, когда в Москве выпало такое количество снега, что "город встал".
Ученый также объяснил причину утреннего снегопада в столице.
"Дело в том, что через Москву проходил так называемый теплый сектор циклона. Он ограничен двумя фронтальными разделами: теплым и холодным. Вчера проходил теплый фронт, поэтому вечером начались дожди. Ночью тоже шел дождь, 6 миллиметров, что не так уж мало, а утром холодный фронт. Температура стала ниже, чем вчера, но все равно положительная. Фронтальный раздел прошел, и часа три, наверное, шел снег", - рассказал Вильфанд.
Ранее в Гидрометцентре
предупреждали, что апрель в столичном регионе будет неравномерным, но в среднем погода ожидается теплой.