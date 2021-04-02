https://ria.ru/20210402/smartfon-1603886222.html

Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном

Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном

Мобильные телефоны не стоит включать на автозаправках и везде, где есть предупреждающие знаки. Например, в медицинских клиниках могут попросить отключить... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T02:16

2021-04-02T02:16

2021-04-02T02:16

станислав косарев

синергия

технологии

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Мобильные телефоны не стоит включать на автозаправках и везде, где есть предупреждающие знаки. Например, в медицинских клиниках могут попросить отключить смартфон, чтобы избежать какого-либо влияния на медоборудование, рассказал агентству "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.Он напомнил, что до недавнего времени было запрещено также использовать телефоны в самолетах. Запрет был снят в 2014 году. По его словам, отключать мобильный приходится в медицинских центрах во время обследования. "Новые медицинские аппараты прекрасно работают рядом с включенными мобильниками. Однако старые поколения медицинского оборудования могут, в теории, "засбоить" - и будут определенные помехи, которые затруднят диагностику", - отметил Косарев.

https://ria.ru/20210402/zaschita-1603885982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав косарев, синергия, технологии