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Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
Мобильные телефоны не стоит включать на автозаправках и везде, где есть предупреждающие знаки. Например, в медицинских клиниках могут попросить отключить... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T02:16
2021-04-02T02:16
станислав косарев
синергия
технологии
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Мобильные телефоны не стоит включать на автозаправках и везде, где есть предупреждающие знаки. Например, в медицинских клиниках могут попросить отключить смартфон, чтобы избежать какого-либо влияния на медоборудование, рассказал агентству "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.Он напомнил, что до недавнего времени было запрещено также использовать телефоны в самолетах. Запрет был снят в 2014 году. По его словам, отключать мобильный приходится в медицинских центрах во время обследования. "Новые медицинские аппараты прекрасно работают рядом с включенными мобильниками. Однако старые поколения медицинского оборудования могут, в теории, "засбоить" - и будут определенные помехи, которые затруднят диагностику", - отметил Косарев.
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станислав косарев, синергия, технологии

Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном

02:16 02.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Мобильные телефоны не стоит включать на автозаправках и везде, где есть предупреждающие знаки. Например, в медицинских клиниках могут попросить отключить смартфон, чтобы избежать какого-либо влияния на медоборудование, рассказал агентству "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
"Теоретически телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ", - объяснил эксперт.
Он напомнил, что до недавнего времени было запрещено также использовать телефоны в самолетах. Запрет был снят в 2014 году. По его словам, отключать мобильный приходится в медицинских центрах во время обследования.
"Новые медицинские аппараты прекрасно работают рядом с включенными мобильниками. Однако старые поколения медицинского оборудования могут, в теории, "засбоить" - и будут определенные помехи, которые затруднят диагностику", - отметил Косарев.
Смартфоны на деревянном столе - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Станислав КосаревСинергияТехнологии
 
 
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