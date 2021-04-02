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Генсек ШОС и представители посольств 20 стран посетили Синьцзян
Генсек ШОС и представители посольств 20 стран посетили Синьцзян
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов и дипломаты посольств 20 стран в Китае посетили Синьцзян-Уйгурский автономный... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:40
2021-04-02T13:40
владимир норов
евразия
хуа чуньин
мишель бачелет
шос
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов и дипломаты посольств 20 стран в Китае посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район, сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как "геноцид". Китай категорически отвергает все обвинения.Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш ранее заявил, что ведутся переговоры с китайскими властями о визите верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в Синьцзян. Переговоры о визите Бачелет начались еще в конце февраля, но стороны так и не смогли согласовать поездку."С 30 марта по 2 апреля генеральный секретарь ШОС, а также более 30 дипломатов посольств 20 государств посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район. Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии посол Ли Хуэй сопровождал делегацию", - сообщила на брифинге Хуа Чуньин.Дипломаты посетили Урумчи, Кашгар, выставку, посвященную борьбе с терроризмом и радикализмом, а также встретились с местными властями и побывали в домах местных жителей."Мы приглашаем представителей всех кругов общества поехать в Синьцзян, посмотреть, увидеть красоту Синьцзяна, счастье людей и экономическое развитие", - заявила Хуа Чуньин.В феврале в своем выступлении на 46-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве Бачелет указала на нарушения в области прав человека в Китае, а также отметила необходимость независимой и всесторонней оценки положения в области прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
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владимир норов, евразия, хуа чуньин, мишель бачелет, шос, мид кнр, урумчи, оон, сша, в мире

Генсек ШОС и представители посольств 20 стран посетили Синьцзян

13:40 02.04.2021
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов выступает на совещании министров иностранных дел ШОС в Бишкеке. 22 мая 2019
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов выступает на совещании министров иностранных дел ШОС в Бишкеке. 22 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов и дипломаты посольств 20 стран в Китае посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район, сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как "геноцид". Китай категорически отвергает все обвинения.
Женщина проходит мимо магазина в городе Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 11:58Россия-Китай: Главное
Синьцзян: измышления и реальные факты
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш ранее заявил, что ведутся переговоры с китайскими властями о визите верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в Синьцзян. Переговоры о визите Бачелет начались еще в конце февраля, но стороны так и не смогли согласовать поездку.
"С 30 марта по 2 апреля генеральный секретарь ШОС, а также более 30 дипломатов посольств 20 государств посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район. Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии посол Ли Хуэй сопровождал делегацию", - сообщила на брифинге Хуа Чуньин.
Дипломаты посетили Урумчи, Кашгар, выставку, посвященную борьбе с терроризмом и радикализмом, а также встретились с местными властями и побывали в домах местных жителей.
"Мы приглашаем представителей всех кругов общества поехать в Синьцзян, посмотреть, увидеть красоту Синьцзяна, счастье людей и экономическое развитие", - заявила Хуа Чуньин.
Американский сенатор Марк Рубио - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября 2020, 11:22
В США потребовали от Disney объяснить сотрудничество с властями Синьцзяна
В феврале в своем выступлении на 46-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве Бачелет указала на нарушения в области прав человека в Китае, а также отметила необходимость независимой и всесторонней оценки положения в области прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
Дорога на Запад Китая - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля 2020, 18:42
США ввели санкции против китайских чиновников из-за Синьцзяна
 
Владимир НоровЕвразияХуа ЧуньинМишель БачелетШОСМИД КНРУрумчиООНСШАВ мире
 
 
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