Генсек ШОС и представители посольств 20 стран посетили Синьцзян
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов выступает на совещании министров иностранных дел ШОС в Бишкеке. 22 мая 2019
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов и дипломаты посольств 20 стран в Китае посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район, сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как "геноцид". Китай категорически отвергает все обвинения.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш ранее заявил, что ведутся переговоры с китайскими властями о визите верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в Синьцзян. Переговоры о визите Бачелет начались еще в конце февраля, но стороны так и не смогли согласовать поездку.
Дипломаты посетили Урумчи, Кашгар, выставку, посвященную борьбе с терроризмом и радикализмом, а также встретились с местными властями и побывали в домах местных жителей.
"Мы приглашаем представителей всех кругов общества поехать в Синьцзян, посмотреть, увидеть красоту Синьцзяна, счастье людей и экономическое развитие", - заявила Хуа Чуньин.
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В феврале в своем выступлении на 46-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве Бачелет указала на нарушения в области прав человека в Китае, а также отметила необходимость независимой и всесторонней оценки положения в области прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
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