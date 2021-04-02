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Генсек ШОС и представители посольств 20 стран посетили Синьцзян

Генсек ШОС и представители посольств 20 стран посетили Синьцзян

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов и дипломаты посольств 20 стран в Китае посетили Синьцзян-Уйгурский автономный... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:40

2021-04-02T13:40

2021-04-02T13:40

владимир норов

евразия

хуа чуньин

мишель бачелет

шос

мид кнр

урумчи

оон

сша

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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов и дипломаты посольств 20 стран в Китае посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район, сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как "геноцид". Китай категорически отвергает все обвинения.Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш ранее заявил, что ведутся переговоры с китайскими властями о визите верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в Синьцзян. Переговоры о визите Бачелет начались еще в конце февраля, но стороны так и не смогли согласовать поездку."С 30 марта по 2 апреля генеральный секретарь ШОС, а также более 30 дипломатов посольств 20 государств посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район. Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии посол Ли Хуэй сопровождал делегацию", - сообщила на брифинге Хуа Чуньин.Дипломаты посетили Урумчи, Кашгар, выставку, посвященную борьбе с терроризмом и радикализмом, а также встретились с местными властями и побывали в домах местных жителей."Мы приглашаем представителей всех кругов общества поехать в Синьцзян, посмотреть, увидеть красоту Синьцзяна, счастье людей и экономическое развитие", - заявила Хуа Чуньин.В феврале в своем выступлении на 46-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве Бачелет указала на нарушения в области прав человека в Китае, а также отметила необходимость независимой и всесторонней оценки положения в области прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.

https://ria.ru/20210205/sintszyan-1596139576.html

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https://ria.ru/20200709/1574132700.html

евразия

урумчи

сша

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