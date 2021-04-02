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Главу Минздрава Румынии оштрафовали за то, что он не надел маску
Главу Минздрава Румынии оштрафовали за то, что он не надел маску
Министр здравоохранения Румынии Влад Войкулеску был оштрафован на 360 долларов за отсутствие медицинской маски в закрытом помещении, сообщает агентство Mediafax РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:20
2021-04-02T19:54
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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Румынии Влад Войкулеску был оштрафован на 360 долларов за отсутствие медицинской маски в закрытом помещении, сообщает агентство Mediafax со ссылкой на полицию Бухареста."Генеральное управление полиции Бухареста сообщает, что за несоблюдение закона о предупреждении и борьбе с эффектами пандемии COVID-19, а именно за отсутствие защитной маски был оштрафован на 1500 леев (360 долларов - ред.) член правительства. Оштрафован был министр здравоохранения Влад Войкулеску", - сообщает Mediafax.В социальных сетях в Румынии появились фотографии Влада Войкулеску, сделанные в понедельник в здании парламента. Он ходил по коридорам без маски, хотя ее ношение является обязательным во всех закрытых помещениях.В Румынии 9 ноября вступили в силу новые ограничения, в стране введен комендантский час с 22.00 до 5.00 (23.00 до 6.00 мск). Жители старше пяти лет обязаны носить маски даже на улицах. Все государственные и частные компании обязаны по возможности организовать для сотрудников удаленный режим работы. Запрещено проводить праздничные мероприятия в любых помещениях. Запрещается работа закрытых рынков, ярмарок, выставок. Введенные ограничения будут действовать до 13 апреля.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, румыния, бухарест, в мире

Главу Минздрава Румынии оштрафовали за то, что он не надел маску

19:20 02.04.2021 (обновлено: 19:54 02.04.2021)
 
CC0 / 142675453@N02 / Министр здравоохранения Румынии Влад Войкулеску
Министр здравоохранения Румынии Влад Войкулеску - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
CC0 / 142675453@N02 /
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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Румынии Влад Войкулеску был оштрафован на 360 долларов за отсутствие медицинской маски в закрытом помещении, сообщает агентство Mediafax со ссылкой на полицию Бухареста.
"Генеральное управление полиции Бухареста сообщает, что за несоблюдение закона о предупреждении и борьбе с эффектами пандемии COVID-19, а именно за отсутствие защитной маски был оштрафован на 1500 леев (360 долларов - ред.) член правительства. Оштрафован был министр здравоохранения Влад Войкулеску", - сообщает Mediafax.
В социальных сетях в Румынии появились фотографии Влада Войкулеску, сделанные в понедельник в здании парламента. Он ходил по коридорам без маски, хотя ее ношение является обязательным во всех закрытых помещениях.
В Румынии 9 ноября вступили в силу новые ограничения, в стране введен комендантский час с 22.00 до 5.00 (23.00 до 6.00 мск). Жители старше пяти лет обязаны носить маски даже на улицах. Все государственные и частные компании обязаны по возможности организовать для сотрудников удаленный режим работы. Запрещено проводить праздничные мероприятия в любых помещениях. Запрещается работа закрытых рынков, ярмарок, выставок. Введенные ограничения будут действовать до 13 апреля.
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