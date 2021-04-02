https://ria.ru/20210402/shmit-1603836562.html

Николас Шмит: важно не допустить потерянного поколения из-за пандемии

Николас Шмит: важно не допустить потерянного поколения из-за пандемии

Пандемия коронавируса, связанные с ней ограничения и проблемы в экономике привели к тому, что шесть миллионов человек в Евросоюзе потеряли работу, ухудшилась и... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:00

2021-04-02T10:00

2021-04-02T10:00

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Пандемия коронавируса, связанные с ней ограничения и проблемы в экономике привели к тому, что шесть миллионов человек в Евросоюзе потеряли работу, ухудшилась и ситуация с бедностью. Особенно сильно кризисный год ударил по молодежи, Еврокомиссия работает над тем, чтобы в ЕС не выросло "потерянное поколение", рассказал еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит в интервью корреспонденту РИА Новости в Брюсселе Марии Князевой. – Пандемия длится уже около года, примерно столько же времени действуют и различные ограничительные меры, направленные на сдерживание вируса. Насколько сильно пандемия ударила по занятости в Евросоюзе ?– Безработица в ЕС выросла до 7,3% в январе 2021 года с 6,6% годом ранее. Пандемия стала причиной того, что шесть миллионов человек потеряли работу. Особенно сильно пострадала молодежь: почти три миллиона молодых людей в настоящее время в ЕС не имеют работы. У нас есть общий долг – гарантировать, чтобы они не стали потерянным поколением. Поэтому ЕК запустила программу "Поддержка занятости молодежи", чтобы вместе с инициативой "Гарантия для молодежи" расширять возможности трудоустройства для молодых людей.Кроме того существует программа SURE – это важный элемент комплексной стратегии ЕС по защите граждан и смягчению чрезвычайно негативных социально-экономических последствий пандемии COVID-19. Через этот инструмент ЕС предоставляет странам союза кредиты на благоприятных условиях для финансирования национальных схем по краткосрочному трудоустройству и других аналогичных мер для сохранения занятости и поддержки доходов, в том числе для самозанятых.Этот инструмент помог 25-30 миллионам человек в 2020 году. А это около четверти от общего числа людей, занятых в тех 18 государствах ЕС, которые получили поддержку от SURE. От 1,5 до 2,5 миллионов фирм, пострадавших в результате пандемии, получили помощь через этот инструмент, что позволило им сохранить сотрудников.– Как пандемия повлияла на ситуацию с бедностью в Евросоюзе?– До кризиса COVID-19 мы действительно добивались прогресса в достижении наших целей по сокращению бедности. Пандемия остановила эту положительную тенденцию. Существует новый риск бедности для наиболее уязвимых слоев населения или, скажем, для тех, у кого нетипичные трудовые контракты.– Какие шаги предпринимает Европейская комиссия для борьбы с бедностью, каковы основные цели, которые ЕС стремится достичь в этой области в ближайшем десятилетии?– Несколько недель назад мы представили Европейский план действий в области социальных прав, который включает три основные цели. Одна из них – сократить к 2030 году количество людей, которым грозит бедность или социальная изоляция в ЕС, как минимум на 15 миллионов. Из них не менее пяти миллионов – это дети.Еврокомиссия также представила "Европейскую гарантию для детей" (до 18 лет – ред.), которая предлагает государствам ЕС принять меры для поддержки нуждающихся детей. То есть тех детей, которые растут с риском бедности или социальной изоляции.Эти дети с меньшей вероятностью будут хорошо учиться в школе, иметь хорошее здоровье и достойную работу, когда вырастут, и с большей вероятностью останутся исключёнными из социума уже во взрослом возрасте.Мы хотим разорвать этот круг, гарантируя свободный доступ к дошкольным учреждениям, качественному образованию, культурным и спортивным мероприятиям, здравоохранению, а также доступное жилье и хорошее питание.Вместе с португальским председательством в Совете (стран ЕС – ред.) в июне мы запустим Европейскую платформу по борьбе с бездомностью. Число бездомных увеличилось, и мы хотим исправить эту ситуацию.– Как прошедший кризисный год повлиял на ситуацию с доступностью образования в ЕС? Не создает ли это дополнительных рисков для развития бедности в будущем, когда сегодняшняя молодежь выйдет на рынок труда?– Когда во время пандемии многие школы и учебные центры перешли на онлайн-обучение, риск неравенства среди детей и молодежи возрос для тех, кто не имел хорошего подключения к интернету или необходимого оборудования.Различные программы ЕС поддерживали государства союза, чтобы обеспечить всем детям и молодым людям одинаковые возможности для хорошего развития.Помимо предоставления проекта по гарантиям на детей в возрасте до 18 лет, ЕК работает и над активизацией поддержки молодежи.Проект "Гарантия для молодежи" – это обязательство, взятое всеми государствами ЕС сделать так, чтобы все молодые люди в возрасте до 30 лет получали качественное предложение о трудоустройстве, продолжении обучения или о стажировке в течение четырех месяцев после того, как они стали безработными или покинули учебное заведение.ЕК также призвала страны союза больше инвестировать в системы стажировок, что может быть очень эффективным способом встраивания молодежи в рынок труда.Кроме того, Еврокомиссия запустила EASE – программу активной поддержки занятости после кризиса COVID-19. В ней излагается стратегический подход к постепенному переходу от чрезвычайных мер, принимаемых для сохранения рабочих мест во время пандемии, к новым мерам, необходимым для восстановления экономики с объемным рынком труда.Странам ЕС предлагается принять активные меры в области рынка труда, включающие стимулирование найма и поддержку предпринимательства, возможности повышения квалификации и переподготовки кадров, а также усиление поддержки со стороны служб занятости.– Европейский парламент принял резолюцию о влиянии пандемии на детей. Каковы ваши оценки того, как нынешняя ситуация влияет на образование, психическое здоровье и риски бедности среди молодых людей? Что ЕК планирует сделать в этой области?– Пандемия усугубила неравенство между различными странами, регионами, группами, семейными ситуациями, что напрямую отразилось на жизни детей.С момента начала пандемии, и особенно во время карантинов, многие дети также пострадали от возросшего домашнего насилия – в качестве жертв и/или свидетелей – и подвергались повышенному риску злоупотреблений и эксплуатации в интернете.Еврокомиссия (представила – ред.) первую всеобъемлющую стратегию ЕС в области прав ребенка, а также предложение о создании "Европейской гарантии для детей" для развития равных возможностей для детей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции.При подготовке обеих инициатив ЕК совместно с ведущими мировыми организациями по защите прав детей собрала мнения более 10 тысяч детей.Стратегия ЕС в области прав ребенка направлена на расширение участия детей в процессах принятия решений на уровне Евросоюза, а также на национальном, региональном и местном уровнях. В ней предлагается инициатива по поддержке развития и укрепления комплексных систем защиты детей.Это побудит все соответствующие органы власти и службы лучше сотрудничать в рамках системы, ориентированной на ребенка.Еврокомиссия также предложит рекомендацию (для принятия Советом стран ЕС – ред.) по онлайн- и дистанционному обучению в системе начального и среднего образования и окажет поддержку государствам ЕС в определении приоритетности детей в национальных стратегиях по психическому здоровью.

https://ria.ru/20210319/volna-1602006207.html

https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/karantin-1603805769.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/evrosoyuz-1601340686.html

https://ria.ru/20210401/otnosheniya-1603817655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еврокомиссия, евросоюз, интервью, интервью - авторы