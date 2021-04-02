https://ria.ru/20210402/serial-1603918789.html

Два самых популярных актера, Козловский и Петров, сыграют в одном сериале

Два самых популярных актера, Козловский и Петров, сыграют в одном сериале

Данила Козловский и Александр Петров сыграют лучших друзей в новом сериале Валерия Тодоровского "Надвое", сообщила пресс-служба онлайн-сервиса more.tv в... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:28

2021-04-02T11:28

2021-04-02T11:34

культура

кино и сериалы

новости культуры

александр петров (актер)

вячеслав муругов

данила козловский

валерий тодоровский

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Данила Козловский и Александр Петров сыграют лучших друзей в новом сериале Валерия Тодоровского "Надвое", сообщила пресс-служба онлайн-сервиса more.tv в пятницу."Продюсерская компания Валерия Тодоровского приступила к съемкам сериала "Надвое"... Впервые на съемочной площадке встретятся два самых востребованных российских актера Данила Козловский и Александр Петров. Режиссером проекта стал Валерий Тодоровский", - говорится в сообщении пресс-службы.Главные женские роли в сериале исполнят Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина, продюсерами проекта выступят Валерий Тодоровский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов, добавили в пресс-службе, отметив, что съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.Сериал "Надвое" расскажет историю двух лучших друзей и коллег, жизнь которых поменялась из-за командировки в Санкт-Петербург, где друзья познакомились с двумя девушками.

https://ria.ru/20210315/serialy-1600801703.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, александр петров (актер), вячеслав муругов, данила козловский, валерий тодоровский