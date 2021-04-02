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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210402/serial-1603918789.html
Два самых популярных актера, Козловский и Петров, сыграют в одном сериале
Два самых популярных актера, Козловский и Петров, сыграют в одном сериале
Данила Козловский и Александр Петров сыграют лучших друзей в новом сериале Валерия Тодоровского "Надвое", сообщила пресс-служба онлайн-сервиса more.tv в... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:28
2021-04-02T11:34
культура
кино и сериалы
новости культуры
александр петров (актер)
вячеслав муругов
данила козловский
валерий тодоровский
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Данила Козловский и Александр Петров сыграют лучших друзей в новом сериале Валерия Тодоровского "Надвое", сообщила пресс-служба онлайн-сервиса more.tv в пятницу."Продюсерская компания Валерия Тодоровского приступила к съемкам сериала "Надвое"... Впервые на съемочной площадке встретятся два самых востребованных российских актера Данила Козловский и Александр Петров. Режиссером проекта стал Валерий Тодоровский", - говорится в сообщении пресс-службы.Главные женские роли в сериале исполнят Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина, продюсерами проекта выступят Валерий Тодоровский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов, добавили в пресс-службе, отметив, что съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.Сериал "Надвое" расскажет историю двух лучших друзей и коллег, жизнь которых поменялась из-за командировки в Санкт-Петербург, где друзья познакомились с двумя девушками.
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кино и сериалы, новости культуры, александр петров (актер), вячеслав муругов, данила козловский, валерий тодоровский

Два самых популярных актера, Козловский и Петров, сыграют в одном сериале

11:28 02.04.2021 (обновлено: 11:34 02.04.2021)
 
© Фото : more.tvСтартовали съемки сериала Валерия Тодоровского "Надвое"
Стартовали съемки сериала Валерия Тодоровского Надвое - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : more.tv
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Данила Козловский и Александр Петров сыграют лучших друзей в новом сериале Валерия Тодоровского "Надвое", сообщила пресс-служба онлайн-сервиса more.tv в пятницу.
© Фото : more.tvСтартовали съемки сериала Валерия Тодоровского "Надвое"
Стартовали съемки сериала Валерия Тодоровского Надвое
1 из 2
Стартовали съемки сериала Валерия Тодоровского "Надвое"
© Фото : more.tv
© Фото : more.tvСтартовали съемки сериала Валерия Тодоровского "Надвое"
Стартовали съемки сериала Валерия Тодоровского Надвое
2 из 2
Стартовали съемки сериала Валерия Тодоровского "Надвое"
© Фото : more.tv
1 из 2
Стартовали съемки сериала Валерия Тодоровского "Надвое"
© Фото : more.tv
2 из 2
Стартовали съемки сериала Валерия Тодоровского "Надвое"
© Фото : more.tv
"Продюсерская компания Валерия Тодоровского приступила к съемкам сериала "Надвое"... Впервые на съемочной площадке встретятся два самых востребованных российских актера Данила Козловский и Александр Петров. Режиссером проекта стал Валерий Тодоровский", - говорится в сообщении пресс-службы.
Главные женские роли в сериале исполнят Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина, продюсерами проекта выступят Валерий Тодоровский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов, добавили в пресс-службе, отметив, что съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
Сериал "Надвое" расскажет историю двух лучших друзей и коллег, жизнь которых поменялась из-за командировки в Санкт-Петербург, где друзья познакомились с двумя девушками.
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КультураКино и сериалыНовости культурыАлександр Петров (актер)Вячеслав МуруговДанила КозловскийВалерий Тодоровский
 
 
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