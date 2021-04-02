https://ria.ru/20210402/sanktsii-1604044998.html

США отменили санкции против сотрудников Международного уголовного суда

США отменили санкции против сотрудников Международного уголовного суда

Соединенные Штаты сняли санкции и визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), сообщает Госдепартамент. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T22:16

2021-04-02T22:16

2021-04-02T23:40

фату бенсуда

дональд трамп

афганистан

вашингтон (город)

международный уголовный суд

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_0:305:2990:1987_1920x0_80_0_0_605d2d83b09c73572d94bd12b79b5255.jpg

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты сняли санкции и визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), сообщает Госдепартамент.Как говорится в релизе, сегодня президент Джо Байден отменил исполнительный указ 13928 "О блокировании собственности определенных лиц, связанных с Международным уголовным судом".Таким образом отменили санкции против прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.США отказались от политики визовых ограничений в отношении определенных сотрудников МУС, сказано в документе. Вместе с тем в Вашингтоне подчеркнули, что по-прежнему "решительно не согласны" с действиями суда, по ситуации в Афганистане и Палестине.В июне 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить ограничения в отношении сотрудников суда, если тот решил провести расследования возможных преступлений, совершенных американскими военнослужащими. Тогда Трамп обвинил МУС в предвзятых расследованиях и коррупции, заподозрив в связях с Россией. В 2020-м Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию, заявив о блокировке находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к подобным процессам МУС. Им также запретили предоставлять финансирование и отказали во въезде в Соединенные Штаты (а также членам их семей).

https://ria.ru/20201216/mid-1589533425.html

афганистан

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фату бенсуда, дональд трамп, афганистан, вашингтон (город), международный уголовный суд, сша, в мире