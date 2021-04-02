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США отменили санкции против сотрудников Международного уголовного суда
США отменили санкции против сотрудников Международного уголовного суда
Соединенные Штаты сняли санкции и визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), сообщает Госдепартамент. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T22:16
2021-04-02T23:40
фату бенсуда
дональд трамп
афганистан
вашингтон (город)
международный уголовный суд
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты сняли санкции и визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), сообщает Госдепартамент.Как говорится в релизе, сегодня президент Джо Байден отменил исполнительный указ 13928 "О блокировании собственности определенных лиц, связанных с Международным уголовным судом".Таким образом отменили санкции против прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.США отказались от политики визовых ограничений в отношении определенных сотрудников МУС, сказано в документе. Вместе с тем в Вашингтоне подчеркнули, что по-прежнему "решительно не согласны" с действиями суда, по ситуации в Афганистане и Палестине.В июне 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить ограничения в отношении сотрудников суда, если тот решил провести расследования возможных преступлений, совершенных американскими военнослужащими. Тогда Трамп обвинил МУС в предвзятых расследованиях и коррупции, заподозрив в связях с Россией. В 2020-м Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию, заявив о блокировке находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к подобным процессам МУС. Им также запретили предоставлять финансирование и отказали во въезде в Соединенные Штаты (а также членам их семей).
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фату бенсуда, дональд трамп, афганистан, вашингтон (город), международный уголовный суд, сша, в мире

США отменили санкции против сотрудников Международного уголовного суда

22:16 02.04.2021 (обновлено: 23:40 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты сняли санкции и визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), сообщает Госдепартамент.
Как говорится в релизе, сегодня президент Джо Байден отменил исполнительный указ 13928 "О блокировании собственности определенных лиц, связанных с Международным уголовным судом".
Таким образом отменили санкции против прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.
США отказались от политики визовых ограничений в отношении определенных сотрудников МУС, сказано в документе. Вместе с тем в Вашингтоне подчеркнули, что по-прежнему "решительно не согласны" с действиями суда, по ситуации в Афганистане и Палестине.
В июне 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить ограничения в отношении сотрудников суда, если тот решил провести расследования возможных преступлений, совершенных американскими военнослужащими. Тогда Трамп обвинил МУС в предвзятых расследованиях и коррупции, заподозрив в связях с Россией. В 2020-м Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию, заявив о блокировке находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к подобным процессам МУС. Им также запретили предоставлять финансирование и отказали во въезде в Соединенные Штаты (а также членам их семей).
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Фату БенсудаДональд ТрампАфганистанВашингтон (город)Международный уголовный судСШАВ мире
 
 
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