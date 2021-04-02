США отменили санкции против сотрудников Международного уголовного суда
22:16 02.04.2021 (обновлено: 23:40 02.04.2021)
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты сняли санкции и визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), сообщает Госдепартамент.
Как говорится в релизе, сегодня президент Джо Байден отменил исполнительный указ 13928 "О блокировании собственности определенных лиц, связанных с Международным уголовным судом".
Таким образом отменили санкции против прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.
США отказались от политики визовых ограничений в отношении определенных сотрудников МУС, сказано в документе. Вместе с тем в Вашингтоне подчеркнули, что по-прежнему "решительно не согласны" с действиями суда, по ситуации в Афганистане и Палестине.
В июне 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить ограничения в отношении сотрудников суда, если тот решил провести расследования возможных преступлений, совершенных американскими военнослужащими. Тогда Трамп обвинил МУС в предвзятых расследованиях и коррупции, заподозрив в связях с Россией. В 2020-м Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию, заявив о блокировке находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к подобным процессам МУС. Им также запретили предоставлять финансирование и отказали во въезде в Соединенные Штаты (а также членам их семей).
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