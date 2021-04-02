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Названа причина столкновения самолетов в аэропорту в Сургуте

Названа причина столкновения самолетов в аэропорту в Сургуте

Срыв тормозной системы у самолета ATR-72 привел к столкновению с воздушным судном Як-40 в аэропорту Сургута, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T09:32

2021-04-02T09:32

2021-04-02T11:08

як-40

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апр - РИА Новости. Срыв тормозной системы у самолета ATR-72 привел к столкновению с воздушным судном Як-40 в аэропорту Сургута, сообщает Уральская транспортная прокуратура.Ранее Уральское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что вечером 1 апреля в аэропорту Сургута при техническом обслуживании самолетов судно ATR-72 с запущенными двигателями начало "самопроизвольное движение", после чего столкнулось с Як-40, находившимся на стоянке. Отмечается, что на момент столкновения воздушных судов пассажиры и члены экипажей внутри отсутствовали, пострадавших нет, однако самолеты получили "механические повреждения".Следственное ведомство организовало проверку в связи с инцидентом. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, прилегающую территорию, а также оба воздушных судна. Кроме того, опрашиваются работники аэропорта, представители авиакомпаний, изымается техническая документация, выясняются причины и обстоятельств произошедшего."Первого апреля в вечернее время в аэропорту города Сургута при техническом обслуживании самолетов у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошел срыв тормозной системы. В результате чего совершен наезд на воздушное судно Як-40, находившееся на стоянке", - сообщает прокуратура в своем Telegram-канале.Надзорный орган проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.Пресс-служба авиакомпании "ЮТэйр" ранее заявила РИА Новости, что расследует причины случившегося со своим самолетом ATR-72. Судя по фотографиям с места столкновения, опубликованным на сайте следственного управления, судно Як-40 принадлежит авиакомпании "Скол".

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Работа следователей на месте столкновения двух самолетов в Сургуте Срыв тормозной системы у самолета ATR-72 привел к столкновению с воздушным судном Як-40 в аэропорту Сургута, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Следственное ведомство организовало проверку в связи с инцидентом. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, прилегающую территорию, а также оба воздушных судна. Кроме того, опрашиваются работники аэропорта, представители авиакомпаний, изымается техническая документация, выясняются причины и обстоятельств произошедшего. 2021-04-02T09:32 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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