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https://ria.ru/20210402/samolet-1603890241.html
В аэропорту Сургута самолет ATR-72 сам укатился и столкнулся с Як-40
В аэропорту Сургута самолет ATR-72 сам укатился и столкнулся с Як-40
В Сургуте самолет ATR-72 с запущенными двигателями самостоятельно выкатился в сторону стоявшего неподалеку Як-40 и столкнулся с ним. Об этом сообщило Уральское... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T07:15
2021-04-02T11:15
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апр — РИА Новости. В Сургуте самолет ATR-72 с запущенными двигателями самостоятельно выкатился в сторону стоявшего неподалеку Як-40 и столкнулся с ним. Об этом сообщило Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета.Пострадавших нет, однако самолеты получили "механические повреждения".Ведомство организовало проверку инцидента. Следователи уже осмотрели место происшествия, прилегающую территорию, а также оба воздушных судна. Кроме того, они опросили работников аэропорта и представителей авиакомпаний.Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры пришли к выводу, что к столкновению привел срыв тормозной системы ATR-72.Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованным на сайте СК, самолет ATR-72 принадлежит "ЮТэйр", Як-40 — авиакомпании "Скол".Позднее в прессе-службе перевозчика сообщили РИА Новости, что авиакомпания "ЮТэйр" проводит свое расследование. Факт произвольного "смещения" своего самолета в сторону находившегося на стоянке Як-40 они подтвердили.
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сургут, происшествия

В аэропорту Сургута самолет ATR-72 сам укатился и столкнулся с Як-40

07:15 02.04.2021 (обновлено: 11:15 02.04.2021)
 
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской ФедерацииВ аэропорту Сургута самолет ATR-72 сам укатился и столкнулся с Як-40
В аэропорту Сургута самолет ATR-72 сам укатился и столкнулся с Як-40 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апр — РИА Новости. В Сургуте самолет ATR-72 с запущенными двигателями самостоятельно выкатился в сторону стоявшего неподалеку Як-40 и столкнулся с ним. Об этом сообщило Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Пострадавших нет, однако самолеты получили "механические повреждения".
Ведомство организовало проверку инцидента. Следователи уже осмотрели место происшествия, прилегающую территорию, а также оба воздушных судна. Кроме того, они опросили работников аэропорта и представителей авиакомпаний.
Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры пришли к выводу, что к столкновению привел срыв тормозной системы ATR-72.
Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованным на сайте СК, самолет ATR-72 принадлежит "ЮТэйр", Як-40 — авиакомпании "Скол".
Позднее в прессе-службе перевозчика сообщили РИА Новости, что авиакомпания "ЮТэйр" проводит свое расследование. Факт произвольного "смещения" своего самолета в сторону находившегося на стоянке Як-40 они подтвердили.
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