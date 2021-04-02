https://ria.ru/20210402/samolet-1603890241.html

В аэропорту Сургута самолет ATR-72 сам укатился и столкнулся с Як-40

В аэропорту Сургута самолет ATR-72 сам укатился и столкнулся с Як-40

В Сургуте самолет ATR-72 с запущенными двигателями самостоятельно выкатился в сторону стоявшего неподалеку Як-40 и столкнулся с ним. Об этом сообщило Уральское... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T07:15

2021-04-02T07:15

2021-04-02T11:15

сургут

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603898150_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_391ddb2cd9ea38e89b328aa2972c5e88.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апр — РИА Новости. В Сургуте самолет ATR-72 с запущенными двигателями самостоятельно выкатился в сторону стоявшего неподалеку Як-40 и столкнулся с ним. Об этом сообщило Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета.Пострадавших нет, однако самолеты получили "механические повреждения".Ведомство организовало проверку инцидента. Следователи уже осмотрели место происшествия, прилегающую территорию, а также оба воздушных судна. Кроме того, они опросили работников аэропорта и представителей авиакомпаний.Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры пришли к выводу, что к столкновению привел срыв тормозной системы ATR-72.Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованным на сайте СК, самолет ATR-72 принадлежит "ЮТэйр", Як-40 — авиакомпании "Скол".Позднее в прессе-службе перевозчика сообщили РИА Новости, что авиакомпания "ЮТэйр" проводит свое расследование. Факт произвольного "смещения" своего самолета в сторону находившегося на стоянке Як-40 они подтвердили.

https://ria.ru/20210329/samolet-1603267660.html

сургут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сургут, происшествия