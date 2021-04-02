https://ria.ru/20210402/sammit-1603940833.html

Песков: Путин получил приглашение Байдена на саммит по климату

Песков: Путин получил приглашение Байдена на саммит по климату

Приглашение президенту России Владимиру Путину на организуемый США саммит по климату получено, но деталей пока нет, их уточняют по дипломатическим каналам,... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:53

2021-04-02T12:53

2021-04-02T14:14

россия

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Приглашение президенту России Владимиру Путину на организуемый США саммит по климату получено, но деталей пока нет, их уточняют по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Белый дом ранее подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн."Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали: как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

россия

сша

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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире