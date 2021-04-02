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Песков: Путин получил приглашение Байдена на саммит по климату
Песков: Путин получил приглашение Байдена на саммит по климату
Приглашение президенту России Владимиру Путину на организуемый США саммит по климату получено, но деталей пока нет, их уточняют по дипломатическим каналам,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:53
2021-04-02T14:14
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Приглашение президенту России Владимиру Путину на организуемый США саммит по климату получено, но деталей пока нет, их уточняют по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Белый дом ранее подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн."Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали: как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Песков: Путин получил приглашение Байдена на саммит по климату

12:53 02.04.2021 (обновлено: 14:14 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Приглашение президенту России Владимиру Путину на организуемый США саммит по климату получено, но деталей пока нет, их уточняют по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Белый дом ранее подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.
"Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали: как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее", - сказал Песков журналистам.
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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