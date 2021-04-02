https://ria.ru/20210402/rutube-1603994829.html

Эксперт объяснил необходимость перезапуска Rutube

Эксперт объяснил необходимость перезапуска Rutube

Перезапуск Rutube означает, что российская видеоплатформа готовится к усилению административного давления на Youtube и поэтому расширяет свои возможности, при... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T17:01

2021-04-02T17:01

2021-04-02T18:27

национальная технологическая инициатива (нти)

youtube

технологии

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Перезапуск Rutube означает, что российская видеоплатформа готовится к усилению административного давления на Youtube и поэтому расширяет свои возможности, при этом начинающие блогеры смогут отвоевать часть аудитории у известных и раскрученных звезд сети, заявил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков."По всей видимости Rutube как клон американского Youtube готовятся к административному давлению на своего "старшего брата" и поэтому расширяет свои возможности. Таким образом он будет хотя бы немножко соответствовать своей американской версии, к которой привыкли российские потребители", – сказал Кувиков.Rutube в пятницу сообщил о перезапуске видеоплатформы, первые изменения затронули дизайн сайта: переработан интерфейс, навигация, появились новые цветовые решения и возможности управления контентом. Теперь пользователям доступен просмотр контента без регистрации, а также монетизация контента. В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями.В сообщении отмечалось, что в ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на Rutube, а в третьем квартале текущего года - продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. Кроме того, в третьем квартале планируется перезапуск мобильного приложения, Smart-TV и доработка функций управления контентом. В настоящее время библиотека контента насчитывает уже более 3 миллионов единиц."Аудитория у Rutube всегда была, он хорошо индексировался на территорию рунета, в "Яндексе", поэтому восстановить число подписчиков ему не составит труда", - уверен эксперт.Он отметил, что многие блогеры, зарабатывающие на сервисе, в ближайшее время рискуют лишиться дохода из-за административного давления на площадку. "Rutube предстоит перенести их на новую площадку, создать те же или улучшенные условия для блогеров и развивать платформу. Бонусом для использования российского сервиса станет возможность продавать товары на площадке, которой нет на Youtube. Это может помочь Rutube привлечь пользователей", – заявил Кувиков. "С другой стороны, перезапуск Rutube сам по себе станет возможностью для многих блогеров "начать с нуля", а новичкам - проявить себя и попробовать посоревноваться со "старичками", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/youtube-1601502242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная технологическая инициатива (нти), youtube, технологии