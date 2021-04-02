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Эксперт объяснил необходимость перезапуска Rutube
Эксперт объяснил необходимость перезапуска Rutube
Перезапуск Rutube означает, что российская видеоплатформа готовится к усилению административного давления на Youtube и поэтому расширяет свои возможности, при... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:01
2021-04-02T18:27
национальная технологическая инициатива (нти)
youtube
технологии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Перезапуск Rutube означает, что российская видеоплатформа готовится к усилению административного давления на Youtube и поэтому расширяет свои возможности, при этом начинающие блогеры смогут отвоевать часть аудитории у известных и раскрученных звезд сети, заявил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков."По всей видимости Rutube как клон американского Youtube готовятся к административному давлению на своего "старшего брата" и поэтому расширяет свои возможности. Таким образом он будет хотя бы немножко соответствовать своей американской версии, к которой привыкли российские потребители", – сказал Кувиков.Rutube в пятницу сообщил о перезапуске видеоплатформы, первые изменения затронули дизайн сайта: переработан интерфейс, навигация, появились новые цветовые решения и возможности управления контентом. Теперь пользователям доступен просмотр контента без регистрации, а также монетизация контента. В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями.В сообщении отмечалось, что в ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на Rutube, а в третьем квартале текущего года - продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. Кроме того, в третьем квартале планируется перезапуск мобильного приложения, Smart-TV и доработка функций управления контентом. В настоящее время библиотека контента насчитывает уже более 3 миллионов единиц."Аудитория у Rutube всегда была, он хорошо индексировался на территорию рунета, в "Яндексе", поэтому восстановить число подписчиков ему не составит труда", - уверен эксперт.Он отметил, что многие блогеры, зарабатывающие на сервисе, в ближайшее время рискуют лишиться дохода из-за административного давления на площадку. "Rutube предстоит перенести их на новую площадку, создать те же или улучшенные условия для блогеров и развивать платформу. Бонусом для использования российского сервиса станет возможность продавать товары на площадке, которой нет на Youtube. Это может помочь Rutube привлечь пользователей", – заявил Кувиков. "С другой стороны, перезапуск Rutube сам по себе станет возможностью для многих блогеров "начать с нуля", а новичкам - проявить себя и попробовать посоревноваться со "старичками", - добавил он.
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национальная технологическая инициатива (нти), youtube, технологии

Эксперт объяснил необходимость перезапуска Rutube

17:01 02.04.2021 (обновлено: 18:27 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Перезапуск Rutube означает, что российская видеоплатформа готовится к усилению административного давления на Youtube и поэтому расширяет свои возможности, при этом начинающие блогеры смогут отвоевать часть аудитории у известных и раскрученных звезд сети, заявил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
"По всей видимости Rutube как клон американского Youtube готовятся к административному давлению на своего "старшего брата" и поэтому расширяет свои возможности. Таким образом он будет хотя бы немножко соответствовать своей американской версии, к которой привыкли российские потребители", – сказал Кувиков.
Rutube в пятницу сообщил о перезапуске видеоплатформы, первые изменения затронули дизайн сайта: переработан интерфейс, навигация, появились новые цветовые решения и возможности управления контентом. Теперь пользователям доступен просмотр контента без регистрации, а также монетизация контента. В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями.
В сообщении отмечалось, что в ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на Rutube, а в третьем квартале текущего года - продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. Кроме того, в третьем квартале планируется перезапуск мобильного приложения, Smart-TV и доработка функций управления контентом. В настоящее время библиотека контента насчитывает уже более 3 миллионов единиц.
"Аудитория у Rutube всегда была, он хорошо индексировался на территорию рунета, в "Яндексе", поэтому восстановить число подписчиков ему не составит труда", - уверен эксперт.
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Он отметил, что многие блогеры, зарабатывающие на сервисе, в ближайшее время рискуют лишиться дохода из-за административного давления на площадку. "Rutube предстоит перенести их на новую площадку, создать те же или улучшенные условия для блогеров и развивать платформу. Бонусом для использования российского сервиса станет возможность продавать товары на площадке, которой нет на Youtube. Это может помочь Rutube привлечь пользователей", – заявил Кувиков. "С другой стороны, перезапуск Rutube сам по себе станет возможностью для многих блогеров "начать с нуля", а новичкам - проявить себя и попробовать посоревноваться со "старичками", - добавил он.
 
Национальная технологическая инициатива (НТИ)YouTubeТехнологии
 
 
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