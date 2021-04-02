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Российская видеоплатформа Rutube проведет перезапуск
Российская видеоплатформа Rutube проведет перезапуск
В апреле начался перезапуск российского видеохостинга Rutube, первые изменения коснулись дизайна сайта. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:38
2021-04-02T22:07
технологии
общество
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В апреле начался перезапуск российского видеохостинга Rutube, первые изменения коснулись дизайна сайта."Полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом", — говорится в пресс-релизе.Теперь пользователям доступен просмотр контента без регистрации, а также его монетизация. В бета-версии есть разделы с подкастами, образовательной информацией и трансляциями. Помимо этого, в ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы.В третьем квартале 2021 года появится возможность продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. В это же время Rutube планирует перезапустить мобильное приложение, Smart-TV и доработать функции управления контентом. Сейчас его библиотека насчитывает уже более трех миллионов единиц, указали разработчики."Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы. Теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере", — сказал гендиректор Rutube Роман Максимов.По его словам, на этом нововведения не заканчиваются — сервису "предстоит еще много работы".Rutube принадлежит холдингу "Газпром-медиа". В декабре 2020 года его глава Александр Жаров заявил, что компания намерена сделать видеохостинг "не хуже YouTube" с точки зрения инструментов сервиса, а в вопросах монетизации — даже лучше.
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РИА Новости
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353
60
технологии, общество

Российская видеоплатформа Rutube проведет перезапуск

15:38 02.04.2021 (обновлено: 22:07 02.04.2021)
 
© Фото : RutubeПримеры нового фирменного стиля видеохостинга Rutube
Примеры нового фирменного стиля видеохостинга Rutube - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : Rutube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В апреле начался перезапуск российского видеохостинга Rutube, первые изменения коснулись дизайна сайта.
"Полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом", — говорится в пресс-релизе.
Теперь пользователям доступен просмотр контента без регистрации, а также его монетизация. В бета-версии есть разделы с подкастами, образовательной информацией и трансляциями. Помимо этого, в ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы.
В третьем квартале 2021 года появится возможность продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. В это же время Rutube планирует перезапустить мобильное приложение, Smart-TV и доработать функции управления контентом. Сейчас его библиотека насчитывает уже более трех миллионов единиц, указали разработчики.
"Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы. Теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере", — сказал гендиректор Rutube Роман Максимов.
По его словам, на этом нововведения не заканчиваются — сервису "предстоит еще много работы".
Rutube принадлежит холдингу "Газпром-медиа". В декабре 2020 года его глава Александр Жаров заявил, что компания намерена сделать видеохостинг "не хуже YouTube" с точки зрения инструментов сервиса, а в вопросах монетизации — даже лучше.
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