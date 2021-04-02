https://ria.ru/20210402/rubli-1603884861.html

Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары

Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары

Россияне часто предпочитают хранить сбережения в долларах. Рубль не выглядит привлекательным и долгосрочно стабильным активом. Но бывают ситуации, когда... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T01:16

2021-04-02T01:16

2021-04-02T01:16

россия

доллар

рубль

экономика

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россияне часто предпочитают хранить сбережения в долларах. Рубль не выглядит привлекательным и долгосрочно стабильным активом. Но бывают ситуации, когда все-таки рубли не стоит менять на иностранную валюту, рассказал агентству "Прайм" директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.По его словам, доллар и евро выгодны в случае долгосрочных вложений или в ситуации, когда предстоят денежные операции в валюте (покупки, поездка за рубеж)."И ту часть сбережений, которая номинирована в валюте, в определенные моменты имеет смысл перевести в рубли. Например, в моменты пикового падения курса рубля. Как только паника утихает, есть смысл выйти из доллара в рубли, зафиксировав прибыль от избыточного роста доллара", - настаивает Зюриков.

https://ria.ru/20210401/dollary-1603719967.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, доллар, рубль, экономика