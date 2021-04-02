https://ria.ru/20210402/rubli-1603884861.html
Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
Россияне часто предпочитают хранить сбережения в долларах. Рубль не выглядит привлекательным и долгосрочно стабильным активом. Но бывают ситуации, когда... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T01:16
2021-04-02T01:16
2021-04-02T01:16
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россияне часто предпочитают хранить сбережения в долларах. Рубль не выглядит привлекательным и долгосрочно стабильным активом. Но бывают ситуации, когда все-таки рубли не стоит менять на иностранную валюту, рассказал агентству "Прайм" директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.По его словам, доллар и евро выгодны в случае долгосрочных вложений или в ситуации, когда предстоят денежные операции в валюте (покупки, поездка за рубеж)."И ту часть сбережений, которая номинирована в валюте, в определенные моменты имеет смысл перевести в рубли. Например, в моменты пикового падения курса рубля. Как только паника утихает, есть смысл выйти из доллара в рубли, зафиксировав прибыль от избыточного роста доллара", - настаивает Зюриков.
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россия, доллар, рубль, экономика
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости.
Россияне часто предпочитают хранить сбережения в долларах. Рубль
не выглядит привлекательным и долгосрочно стабильным активом. Но бывают ситуации, когда все-таки рубли не стоит менять на иностранную валюту, рассказал агентству "Прайм"
директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.
"Если обратить более пристальное внимание на графики, например, за последние семь лет, можно увидеть, что между короткими пиковыми взлетами котировок доллара к рублю наблюдаются довольно длительные - продолжительностью в полтора-два года, периоды, в ходе которых рубль отыгрывает потери", - доказывает финансист.
По его словам, доллар и евро выгодны в случае долгосрочных вложений или в ситуации, когда предстоят денежные операции в валюте (покупки, поездка за рубеж).
"И ту часть сбережений, которая номинирована в валюте, в определенные моменты имеет смысл перевести в рубли. Например, в моменты пикового падения курса рубля. Как только паника утихает, есть смысл выйти из доллара в рубли, зафиксировав прибыль от избыточного роста доллара", - настаивает Зюриков.