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ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова
ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова
Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило в розыск россиянина Александра Коршунова в связи с его предполагаемым участием в хищении сведений, составляющих... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:27
2021-04-02T20:54
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило в розыск россиянина Александра Коршунова в связи с его предполагаемым участием в хищении сведений, составляющих коммерческую тайну в США.ФБР утверждает, что россиянин работал в одной из российских государственных компаний и одновременно был сотрудником Службы внешней разведки.В Вашингтоне полагают, что в период между 2013-м и 2018 годом Коршунов вступил в преступный сговор и попытался похитить у американской авиационной компании сведения, составляющие коммерческую тайну."Работа Коршунова состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий. Он нанимал работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов по модернизации конструкции российского авиационного двигателя ПД-14", — поясняется в сообщении ведомства.Коршунов — топ-менеджер ОДК (входит в Ростех), которая участвует в разработке авиационного двигателя ПД-14, использующегося, в частности, в самолетах МС-21.Его задержали 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняли его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.В конце ноября того же года суд отпустил Коршунова под домашний арест с обязательством носить электронный браслет, на время процесса он поселился на съемной квартире в Неаполе. В конце декабря итальянский суд постановил экстрадировать россиянина в США. В конце мая прошлого года Верховный кассационный суд Италии отклонил апелляцию на решение о выдаче задержанного Соединенным Штатам, подтвердив тем самым решение апелляционного суда Неаполя. Экстрадиции Коршунова, помимо Вашингтона, добивалась Москва.В России его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет заключения. Вопрос выдачи Коршунова России оставался в ведении министра юстиции Италии, поскольку топ-менеджер ОДК уже дал согласие на подобную процедуру. Таким образом, глава Минюста Альфонсо Бонафеде принял решение в пользу экстрадиции Коршунова на родину.Решение о его выдаче "принималось на основе технических критериев, таких как национальность экстрадируемого, выраженное согласие и тяжесть инкриминируемого преступления". Кроме того, указывалось, что преступления, в которых Коршунов обвиняется в России, были якобы совершены до событий, которые ему инкриминируются американским правосудием.В июле прошлого года Коршунов вернулся в Россию.
https://ria.ru/20210401/italiya-1603798095.html
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россия, фбр, сша, в мире

ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова

19:27 02.04.2021 (обновлено: 20:54 02.04.2021)
 
© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники нью-йоркского офиса ФБР
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© AP Photo / Louis Lanzano
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило в розыск россиянина Александра Коршунова в связи с его предполагаемым участием в хищении сведений, составляющих коммерческую тайну в США.
ФБР утверждает, что россиянин работал в одной из российских государственных компаний и одновременно был сотрудником Службы внешней разведки.
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В Вашингтоне полагают, что в период между 2013-м и 2018 годом Коршунов вступил в преступный сговор и попытался похитить у американской авиационной компании сведения, составляющие коммерческую тайну.
"Работа Коршунова состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий. Он нанимал работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов по модернизации конструкции российского авиационного двигателя ПД-14", — поясняется в сообщении ведомства.
Коршунов — топ-менеджер ОДК (входит в Ростех), которая участвует в разработке авиационного двигателя ПД-14, использующегося, в частности, в самолетах МС-21.
Его задержали 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняли его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
В конце ноября того же года суд отпустил Коршунова под домашний арест с обязательством носить электронный браслет, на время процесса он поселился на съемной квартире в Неаполе. В конце декабря итальянский суд постановил экстрадировать россиянина в США. В конце мая прошлого года Верховный кассационный суд Италии отклонил апелляцию на решение о выдаче задержанного Соединенным Штатам, подтвердив тем самым решение апелляционного суда Неаполя. Экстрадиции Коршунова, помимо Вашингтона, добивалась Москва.
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В России его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет заключения. Вопрос выдачи Коршунова России оставался в ведении министра юстиции Италии, поскольку топ-менеджер ОДК уже дал согласие на подобную процедуру. Таким образом, глава Минюста Альфонсо Бонафеде принял решение в пользу экстрадиции Коршунова на родину.
Решение о его выдаче "принималось на основе технических критериев, таких как национальность экстрадируемого, выраженное согласие и тяжесть инкриминируемого преступления". Кроме того, указывалось, что преступления, в которых Коршунов обвиняется в России, были якобы совершены до событий, которые ему инкриминируются американским правосудием.
В июле прошлого года Коршунов вернулся в Россию.
 
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