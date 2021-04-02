ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова
19:27 02.04.2021 (обновлено: 20:54 02.04.2021)
© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники нью-йоркского офиса ФБР
© AP Photo / Louis Lanzano
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило в розыск россиянина Александра Коршунова в связи с его предполагаемым участием в хищении сведений, составляющих коммерческую тайну в США.
ФБР утверждает, что россиянин работал в одной из российских государственных компаний и одновременно был сотрудником Службы внешней разведки.
В Вашингтоне полагают, что в период между 2013-м и 2018 годом Коршунов вступил в преступный сговор и попытался похитить у американской авиационной компании сведения, составляющие коммерческую тайну.
"Работа Коршунова состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий. Он нанимал работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов по модернизации конструкции российского авиационного двигателя ПД-14", — поясняется в сообщении ведомства.
Его задержали 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняли его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
В конце ноября того же года суд отпустил Коршунова под домашний арест с обязательством носить электронный браслет, на время процесса он поселился на съемной квартире в Неаполе. В конце декабря итальянский суд постановил экстрадировать россиянина в США. В конце мая прошлого года Верховный кассационный суд Италии отклонил апелляцию на решение о выдаче задержанного Соединенным Штатам, подтвердив тем самым решение апелляционного суда Неаполя. Экстрадиции Коршунова, помимо Вашингтона, добивалась Москва.
В России его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет заключения. Вопрос выдачи Коршунова России оставался в ведении министра юстиции Италии, поскольку топ-менеджер ОДК уже дал согласие на подобную процедуру. Таким образом, глава Минюста Альфонсо Бонафеде принял решение в пользу экстрадиции Коршунова на родину.
Решение о его выдаче "принималось на основе технических критериев, таких как национальность экстрадируемого, выраженное согласие и тяжесть инкриминируемого преступления". Кроме того, указывалось, что преступления, в которых Коршунов обвиняется в России, были якобы совершены до событий, которые ему инкриминируются американским правосудием.
В июле прошлого года Коршунов вернулся в Россию.