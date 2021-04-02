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https://ria.ru/20210402/rosrezerv-1603921295.html
Замглавы Росрезерва ответит в суде за хищение 3,4 миллиарда рублей
Замглавы Росрезерва ответит в суде за хищение 3,4 миллиарда рублей
Замглавы Росрезерва Александр Кирюхин ответит в суде за хищение 3,4 миллиарда рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:38
2021-04-02T11:38
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Замглавы Росрезерва Александр Кирюхин ответит в суде за хищение 3,4 миллиарда рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, замглавы Росрезерва Александр Кирюхин, а также экс-начальник управления нефтепродуктов Росрезерва Вадим Гаврилов, его бывший заместитель Олег Лазарев, директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин, а также коммерческий директор ООО "НафтаПремиум" Александр Павлов растратили более 3,4 миллиарда рублей.Отмечается, что деньги были растрачены под видом услуг подконтрольной организацией по восстановлению качества дизтоплива для нужд Росрезерва по "фиктивной" технологии ООО "НафтаПремиум" в рамках госконтрактов, заключенных Росрезервом с СО "Тверьнефтепродукт" и ООО "Лукойл-Резервнефтепродукт". Подчеркивается, что сотрудникам Росрезерва было достоверно известно, что дизельное топливо имеет существенный запас качества, а проведенные работы не позволят улучшить его."Завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при оказании услуг по восстановлению качества дизельного топлива в Росрезерве... Указанные лица обвиняются в совершении двух преступлений... "растрата", - сказала Петренко.Добавляется, что сейчас дело передано в Московский городской суд. Как отметила Петренко, в начале 2021 года за эти преступления осуждены соучастники Александр Безруков и Алексей Павлов, которые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.Кроме того, на имущество обвиняемых, их родственников и иных лиц наложен арест на сумму более 500 миллионов рублей в целях обеспечения гражданского иска.
https://ria.ru/20210402/khischeniya-1603901438.html
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), московский городской суд, происшествия

Замглавы Росрезерва ответит в суде за хищение 3,4 миллиарда рублей

11:38 02.04.2021
 
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Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Замглавы Росрезерва Александр Кирюхин ответит в суде за хищение 3,4 миллиарда рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, замглавы Росрезерва Александр Кирюхин, а также экс-начальник управления нефтепродуктов Росрезерва Вадим Гаврилов, его бывший заместитель Олег Лазарев, директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин, а также коммерческий директор ООО "НафтаПремиум" Александр Павлов растратили более 3,4 миллиарда рублей.
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Отмечается, что деньги были растрачены под видом услуг подконтрольной организацией по восстановлению качества дизтоплива для нужд Росрезерва по "фиктивной" технологии ООО "НафтаПремиум" в рамках госконтрактов, заключенных Росрезервом с СО "Тверьнефтепродукт" и ООО "Лукойл-Резервнефтепродукт". Подчеркивается, что сотрудникам Росрезерва было достоверно известно, что дизельное топливо имеет существенный запас качества, а проведенные работы не позволят улучшить его.
"Завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при оказании услуг по восстановлению качества дизельного топлива в Росрезерве... Указанные лица обвиняются в совершении двух преступлений... "растрата", - сказала Петренко.
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Добавляется, что сейчас дело передано в Московский городской суд. Как отметила Петренко, в начале 2021 года за эти преступления осуждены соучастники Александр Безруков и Алексей Павлов, которые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Кроме того, на имущество обвиняемых, их родственников и иных лиц наложен арест на сумму более 500 миллионов рублей в целях обеспечения гражданского иска.
 
Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Московский городской судПроисшествия
 
 
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