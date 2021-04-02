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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/robot-1603953604.html
РФПИ инвестирует в робота, который будет делать тесты на коронавирус
РФПИ инвестирует в робота, который будет делать тесты на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в создание робота-конвейера, который сможет делать в аэропортах 300 тестов на коронавирус в час, заявил... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:54
2021-04-02T13:59
экономика
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в создание робота-конвейера, который сможет делать в аэропортах 300 тестов на коронавирус в час, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран – автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий", - сказал он.
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экономика, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, общество

РФПИ инвестирует в робота, который будет делать тесты на коронавирус

13:54 02.04.2021 (обновлено: 13:59 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым
Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в создание робота-конвейера, который сможет делать в аэропортах 300 тестов на коронавирус в час, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран – автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий", - сказал он.
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Распространение коронавирусаЭкономикаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинОбщество
 
 
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