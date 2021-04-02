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РФПИ инвестирует в робота, который будет делать тесты на коронавирус

РФПИ инвестирует в робота, который будет делать тесты на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в создание робота-конвейера, который сможет делать в аэропортах 300 тестов на коронавирус в час, заявил... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:54

2021-04-02T13:54

2021-04-02T13:59

экономика

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в создание робота-конвейера, который сможет делать в аэропортах 300 тестов на коронавирус в час, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран – автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий", - сказал он.

https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602762898.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, общество