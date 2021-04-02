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РФПИ инвестирует в робота, который будет делать тесты на коронавирус
РФПИ инвестирует в робота, который будет делать тесты на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в создание робота-конвейера, который сможет делать в аэропортах 300 тестов на коронавирус в час, заявил... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:54
2021-04-02T13:54
2021-04-02T13:59
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в создание робота-конвейера, который сможет делать в аэропортах 300 тестов на коронавирус в час, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран – автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий", - сказал он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, общество