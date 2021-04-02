СМИ: Байден проведет первый телефонный разговор с Зеленским в пятницу
16:57 02.04.2021 (обновлено: 17:07 02.04.2021)
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден проведет в пятницу первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудят ситуацию на востоке Украины, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Источники издания утверждают, что представители Украины на протяжении недель просили о переговорах лидеров двух стран. Отмечается, что звонок состоится на фоне "сообщений о наращивании российского присутствия на востоке Украины, которое вызывает озабоченность американских и украинских руководителей".
Ранее на этой неделе, напоминает Politico, состоялись телефонные переговоры главы госдепартамента США Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойд Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с их украинскими коллегами.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.