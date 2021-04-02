https://ria.ru/20210402/putin-1603956022.html

Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации от COVID-19

Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации от COVID-19

У президента РФ Владимира Путина нет никаких побочных эффектов после первого укола российской вакциной от коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T14:07

2021-04-02T14:07

2021-04-02T14:11

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина нет никаких побочных эффектов после первого укола российской вакциной от коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Глава государства вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что "обезьянничать" необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач."Нет. Никаких симптомов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у президента какие-то побочные симптомы после вакцинации.

https://ria.ru/20210328/putin-1603192598.html

россия

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество