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Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации от COVID-19
Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации от COVID-19
У президента РФ Владимира Путина нет никаких побочных эффектов после первого укола российской вакциной от коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:07
2021-04-02T14:07
2021-04-02T14:11
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина нет никаких побочных эффектов после первого укола российской вакциной от коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Глава государства вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что "обезьянничать" необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач."Нет. Никаких симптомов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у президента какие-то побочные симптомы после вакцинации.
https://ria.ru/20210328/putin-1603192598.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество