https://ria.ru/20210402/putin-1603910408.html

Путин оценил формат отношений между Россией и Белоруссией

Путин оценил формат отношений между Россией и Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что союзный формат... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:39

2021-04-02T10:39

2021-04-02T10:54

союзное государство

россия

владимир путин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что союзный формат отношений между странами обеспечивает высокий уровень взаимодействия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что этот праздник является символом дружбы народов РФ и Белоруссии, связанных общей историей, культурными и духовными ценностями."Особый, союзный формат отношений между Россией и Беларусью обеспечивает высокий уровень взаимодействия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, позволяет гражданам обеих стран пользоваться равными возможностями для получения образования, трудоустройства и социальной защиты", - подчеркнул президент.Он отметил, что страны реализуют крупные двусторонние экономические, энергетические и инфраструктурные проекты, расширяют конструктивный диалог по линии законодательных органов власти, межрегиональную кооперацию, контакты между деловыми кругами, общественными организациями."Убеждён, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно развивать взаимовыгодные союзнические связи между Россией и Беларусью, продуктивное сотрудничество на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших братских народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности на евразийском пространстве", - заключил российский лидер.

https://ria.ru/20210402/volodin-1603905405.html

https://ria.ru/20210402/putin-1603903981.html

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россия, владимир путин, белоруссия, в мире