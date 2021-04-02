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Путин оценил формат отношений между Россией и Белоруссией
Путин оценил формат отношений между Россией и Белоруссией
Президент РФ Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что союзный формат... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:39
2021-04-02T10:39
2021-04-02T10:54
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что союзный формат отношений между странами обеспечивает высокий уровень взаимодействия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что этот праздник является символом дружбы народов РФ и Белоруссии, связанных общей историей, культурными и духовными ценностями."Особый, союзный формат отношений между Россией и Беларусью обеспечивает высокий уровень взаимодействия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, позволяет гражданам обеих стран пользоваться равными возможностями для получения образования, трудоустройства и социальной защиты", - подчеркнул президент.Он отметил, что страны реализуют крупные двусторонние экономические, энергетические и инфраструктурные проекты, расширяют конструктивный диалог по линии законодательных органов власти, межрегиональную кооперацию, контакты между деловыми кругами, общественными организациями."Убеждён, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно развивать взаимовыгодные союзнические связи между Россией и Беларусью, продуктивное сотрудничество на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших братских народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности на евразийском пространстве", - заключил российский лидер.
https://ria.ru/20210402/volodin-1603905405.html
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россия, владимир путин, белоруссия, в мире
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поздравил участников торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии
, отметив, что союзный формат отношений между странами обеспечивает высокий уровень взаимодействия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что этот праздник является символом дружбы народов РФ и Белоруссии, связанных общей историей, культурными и духовными ценностями.
"Особый, союзный формат отношений между Россией и Беларусью обеспечивает высокий уровень взаимодействия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, позволяет гражданам обеих стран пользоваться равными возможностями для получения образования, трудоустройства и социальной защиты", - подчеркнул президент.
Он отметил, что страны реализуют крупные двусторонние экономические, энергетические и инфраструктурные проекты, расширяют конструктивный диалог по линии законодательных органов власти, межрегиональную кооперацию, контакты между деловыми кругами, общественными организациями.
"Убеждён, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно развивать взаимовыгодные союзнические связи между Россией и Беларусью, продуктивное сотрудничество на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших братских народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности на евразийском пространстве", - заключил российский лидер.