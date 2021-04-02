Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
https://ria.ru/20210402/putin-1603910408.html
Путин оценил формат отношений между Россией и Белоруссией
Путин оценил формат отношений между Россией и Белоруссией
Президент РФ Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что союзный формат... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:39
2021-04-02T10:54
союзное государство
россия
владимир путин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603632968_198:0:3061:1610_1920x0_80_0_0_006e63f8bd13214907f1707342eae6a1.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что союзный формат отношений между странами обеспечивает высокий уровень взаимодействия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что этот праздник является символом дружбы народов РФ и Белоруссии, связанных общей историей, культурными и духовными ценностями."Особый, союзный формат отношений между Россией и Беларусью обеспечивает высокий уровень взаимодействия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, позволяет гражданам обеих стран пользоваться равными возможностями для получения образования, трудоустройства и социальной защиты", - подчеркнул президент.Он отметил, что страны реализуют крупные двусторонние экономические, энергетические и инфраструктурные проекты, расширяют конструктивный диалог по линии законодательных органов власти, межрегиональную кооперацию, контакты между деловыми кругами, общественными организациями."Убеждён, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно развивать взаимовыгодные союзнические связи между Россией и Беларусью, продуктивное сотрудничество на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших братских народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности на евразийском пространстве", - заключил российский лидер.
https://ria.ru/20210402/volodin-1603905405.html
https://ria.ru/20210402/putin-1603903981.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603632968_507:0:2658:1613_1920x0_80_0_0_c76c69c8aea1b41038b5b9338d7ee382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин оценил формат отношений между Россией и Белоруссией

10:39 02.04.2021 (обновлено: 10:54 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что союзный формат отношений между странами обеспечивает высокий уровень взаимодействия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что этот праздник является символом дружбы народов РФ и Белоруссии, связанных общей историей, культурными и духовными ценностями.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 10:13Союзное государство
Володин рассказал о сближении законодательств России и Белоруссии
"Особый, союзный формат отношений между Россией и Беларусью обеспечивает высокий уровень взаимодействия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, позволяет гражданам обеих стран пользоваться равными возможностями для получения образования, трудоустройства и социальной защиты", - подчеркнул президент.
Он отметил, что страны реализуют крупные двусторонние экономические, энергетические и инфраструктурные проекты, расширяют конструктивный диалог по линии законодательных органов власти, межрегиональную кооперацию, контакты между деловыми кругами, общественными организациями.
"Убеждён, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно развивать взаимовыгодные союзнические связи между Россией и Беларусью, продуктивное сотрудничество на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших братских народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности на евразийском пространстве", - заключил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 10:03Союзное государство
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
 
Союзное государствоРоссияВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Лента новостейМолния