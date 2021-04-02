Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
10:03 02.04.2021 (обновлено: 10:09 02.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время встречи
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень сотрудничества Москвы и Минска в политической и экономической сферах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Четверть века назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Беларуси, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран. С тех пор многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей. Механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах. Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве", – сказал президент.
Путин также выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений.