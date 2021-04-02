https://ria.ru/20210402/pushkov-1603883411.html

Пушков оценил гарантии США поддержать Киев в случае конфликта с Москвой

Пушков оценил гарантии США поддержать Киев в случае конфликта с Москвой

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что министр обороны США Ллойд Остин пообещал не оставлять Киев один на один в случае эскалации... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T00:40

2021-04-02T00:40

2021-04-02T00:43

россия

руслан хомчак

вооруженные силы украины

сергей лавров

министерство обороны украины

алексей пушков

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что министр обороны США Ллойд Остин пообещал не оставлять Киев один на один в случае эскалации конфликта в Донбассе.Соответствующее заявление ранее распространило минобороны Украины."Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, заверения могут означать что угодно – от новых санкций до поставок вооружений. "Но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием", - заключил сенатор.Накануне главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак обвинил Москву в наращивании войск у границы с Украиной. Он заявил, что в ответ Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. При этом глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что украинские политики, подстрекаемые Западом, не будут "подзуживать" военных.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские военные обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что Украина готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последнее время в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой. Верховная рада Украины также приняла закон, который позволит провести реформу в военных комиссариатах и в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать резервистов.

https://ria.ru/20210401/bazy-1603859172.html

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сша

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россия, руслан хомчак, вооруженные силы украины, сергей лавров, министерство обороны украины, алексей пушков, сша, украина, в мире