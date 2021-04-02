https://ria.ru/20210402/premiya-1603979001.html

ВТБ Лизинг отмечен премией "Хрустальная пирамида" за мотивацию персонала

ВТБ Лизинг отмечен премией "Хрустальная пирамида" за мотивацию персонала

ВТБ Лизинг получил гран-при премии "Хрустальная пирамида" в номинации "Лучший проект в области мотивации персонала", а также стал призёром в номинации "Лучшая... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:18

2021-04-02T16:18

2021-04-02T16:18

втб лизинг

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ВТБ Лизинг получил гран-при премии "Хрустальная пирамида" в номинации "Лучший проект в области мотивации персонала", а также стал призёром в номинации "Лучшая программа поддержки семей сотрудников", сообщает ВТБ.Гран-при получил флагманский проект ВТБ Лизинг "Академия успеха" - комплексная программа мотивации и развития сотрудников департамента по продажам продуктов автолизинга. Жюри отметило сбалансированную комбинацию инструментов материальной мотивации менеджеров и их интеграцию в концепцию развития персонала с акцентом на совершенствование управленческих навыков и лидерских позиций руководителей, отмечается в сообщении.Вторым проектом, отмеченным жюри "Хрустальной пирамиды", стала программа поддержки семей сотрудников, реализованная в 2020 году. Ее идея заключалась в том, чтобы через творчество поддержать развитие своих сотрудников и приобщить к этой культуре подрастающее поколение.

https://ria.ru/20201218/premiya-1589915696.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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