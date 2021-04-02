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ВТБ Лизинг отмечен премией "Хрустальная пирамида" за мотивацию персонала
ВТБ Лизинг отмечен премией "Хрустальная пирамида" за мотивацию персонала
ВТБ Лизинг получил гран-при премии "Хрустальная пирамида" в номинации "Лучший проект в области мотивации персонала", а также стал призёром в номинации "Лучшая... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:18
2021-04-02T16:18
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ВТБ Лизинг получил гран-при премии "Хрустальная пирамида" в номинации "Лучший проект в области мотивации персонала", а также стал призёром в номинации "Лучшая программа поддержки семей сотрудников", сообщает ВТБ.Гран-при получил флагманский проект ВТБ Лизинг "Академия успеха" - комплексная программа мотивации и развития сотрудников департамента по продажам продуктов автолизинга. Жюри отметило сбалансированную комбинацию инструментов материальной мотивации менеджеров и их интеграцию в концепцию развития персонала с акцентом на совершенствование управленческих навыков и лидерских позиций руководителей, отмечается в сообщении.Вторым проектом, отмеченным жюри "Хрустальной пирамиды", стала программа поддержки семей сотрудников, реализованная в 2020 году. Ее идея заключалась в том, чтобы через творчество поддержать развитие своих сотрудников и приобщить к этой культуре подрастающее поколение.
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втб лизинг, втб, новости компаний - экономика

ВТБ Лизинг отмечен премией "Хрустальная пирамида" за мотивацию персонала

16:18 02.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип банка "ВТБ"
Логотип банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ВТБ Лизинг получил гран-при премии "Хрустальная пирамида" в номинации "Лучший проект в области мотивации персонала", а также стал призёром в номинации "Лучшая программа поддержки семей сотрудников", сообщает ВТБ.
Гран-при получил флагманский проект ВТБ Лизинг "Академия успеха" - комплексная программа мотивации и развития сотрудников департамента по продажам продуктов автолизинга. Жюри отметило сбалансированную комбинацию инструментов материальной мотивации менеджеров и их интеграцию в концепцию развития персонала с акцентом на совершенствование управленческих навыков и лидерских позиций руководителей, отмечается в сообщении.
"Сочетание различных методик в реализации проекта - обучающих и командообразующих мероприятий, бизнес-игр, воркшопов позволяет выстроить единый процесс работы эффективных команд, а также развивать необходимые компетенции у сотрудников. В результате реализации этого проекта мы увидели рост вовлеченности людей, улучшение взаимодействия между подразделениями, снижение текучести персонала и, конечно, высокие финансовые результаты", - прокомментировала директор по работе с персоналом ГК ВТБ Лизинг Диана Гринис.
Вторым проектом, отмеченным жюри "Хрустальной пирамиды", стала программа поддержки семей сотрудников, реализованная в 2020 году. Ее идея заключалась в том, чтобы через творчество поддержать развитие своих сотрудников и приобщить к этой культуре подрастающее поколение.
Генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 15:29
ВТБ Лизинг победил в двух номинациях премии "Лизинговая сделка года"
 
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