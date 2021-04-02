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Россиянам рассказали, как успешно сдать на права по новым правилам
Россиянам рассказали, как успешно сдать на права по новым правилам
Автоюрист Дмитрий Славнов дал рекомендации по успешной сдаче экзамена на права после того, как изменились правила выдачи водительских удостоверений. Об этом... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T18:38
2021-04-02T18:44
дмитрий славнов
общество
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов дал рекомендации по успешной сдаче экзамена на права после того, как изменились правила выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".Чтобы экзамен прошел хорошо, специалист посоветовал выбирать для сдачи летние месяцы. Он объяснил, что сдавать экзамен летом гораздо проще.Он обратил внимание, что упор в обучении стоит делать не только на практику вождения в городе, но и на теорию. С 1 апреля в России изменились правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений. Среди изменений — отмена этапа "площадка", снижение числа "фатальных ошибок", видеофиксация и присутствие наблюдателей.
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дмитрий славнов, общество

Россиянам рассказали, как успешно сдать на права по новым правилам

18:38 02.04.2021 (обновлено: 18:44 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрактические занятия в автошколе
Практические занятия в автошколе - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов дал рекомендации по успешной сдаче экзамена на права после того, как изменились правила выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Чтобы экзамен прошел хорошо, специалист посоветовал выбирать для сдачи летние месяцы. Он объяснил, что сдавать экзамен летом гораздо проще.
Во время практических занятий в автошколе - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 16:17Сказано в эфире
Получить права будет сложнее? Эксперт оценил новый порядок экзамена в ГАИ
"Во-первых, меньше людей. Многие разъезжаются в отпуска. Следовательно, дороги свободнее: снижается риск паники, например, при вождении на оживленной улице, риск ДТП. Да и светлеет раньше, темнеет позже, дороги посуше, пробок меньше, — отметил Славнов.
Он обратил внимание, что упор в обучении стоит делать не только на практику вождения в городе, но и на теорию.
"Практику всегда можно подтянуть дополнительными уроками, с учителями накатать. Но теорию нужно знать — это основа всего процесса", — подчеркнул автоюрист.
С 1 апреля в России изменились правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений. Среди изменений — отмена этапа "площадка", снижение числа "фатальных ошибок", видеофиксация и присутствие наблюдателей.
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 00:37
Водительские права начинают выдавать 16-летним
 
Дмитрий СлавновОбщество
 
 
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