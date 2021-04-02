Россиянам рассказали, как успешно сдать на права по новым правилам
18:38 02.04.2021 (обновлено: 18:44 02.04.2021)
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов дал рекомендации по успешной сдаче экзамена на права после того, как изменились правила выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Чтобы экзамен прошел хорошо, специалист посоветовал выбирать для сдачи летние месяцы. Он объяснил, что сдавать экзамен летом гораздо проще.
"Во-первых, меньше людей. Многие разъезжаются в отпуска. Следовательно, дороги свободнее: снижается риск паники, например, при вождении на оживленной улице, риск ДТП. Да и светлеет раньше, темнеет позже, дороги посуше, пробок меньше, — отметил Славнов.
Он обратил внимание, что упор в обучении стоит делать не только на практику вождения в городе, но и на теорию.
"Практику всегда можно подтянуть дополнительными уроками, с учителями накатать. Но теорию нужно знать — это основа всего процесса", — подчеркнул автоюрист.
С 1 апреля в России изменились правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений. Среди изменений — отмена этапа "площадка", снижение числа "фатальных ошибок", видеофиксация и присутствие наблюдателей.
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