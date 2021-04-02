https://ria.ru/20210402/prava-1604015640.html

Россиянам рассказали, как успешно сдать на права по новым правилам

Россиянам рассказали, как успешно сдать на права по новым правилам

Автоюрист Дмитрий Славнов дал рекомендации по успешной сдаче экзамена на права после того, как изменились правила выдачи водительских удостоверений. Об этом... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T18:38

2021-04-02T18:38

2021-04-02T18:44

дмитрий славнов

общество

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов дал рекомендации по успешной сдаче экзамена на права после того, как изменились правила выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".Чтобы экзамен прошел хорошо, специалист посоветовал выбирать для сдачи летние месяцы. Он объяснил, что сдавать экзамен летом гораздо проще.Он обратил внимание, что упор в обучении стоит делать не только на практику вождения в городе, но и на теорию. С 1 апреля в России изменились правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений. Среди изменений — отмена этапа "площадка", снижение числа "фатальных ошибок", видеофиксация и присутствие наблюдателей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/prava-1603819384.html

https://ria.ru/20210401/prava-1603720666.html

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дмитрий славнов, общество