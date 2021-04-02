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Познер: люди, которые устроили шабаш в Тбилиси, не стоят внимания
Познер: люди, которые устроили шабаш в Тбилиси, не стоят внимания
Российский журналист Владимир Познер впервые высказался о вспыхнувших из-за его приезда в Тбилиси протестах. Об этом он написал на своем сайте "Познер Online". РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T01:29
2021-04-02T04:01
владимир познер
тбилиси
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российский журналист Владимир Познер впервые высказался о вспыхнувших из-за его приезда в Тбилиси протестах. Об этом он написал на своем сайте "Познер Online"."Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания", - заявил журналист.Познер также объяснил, почему не согласился дать СМИ какие-либо комментарии в связи с произошедшим в столице Грузии инцидентом."Много чести. Вот поэтому и молчу", - написал он.Инцидент в ТбилисиВ среду в Тбилиси прошла акция протеста в связи с приездом телеведущего Владимира Познера. Он собирался отметить в Грузии свой 87-й день рождения. Митингующие окружили вход в отель, где остановился журналист, и выключили электроэнергию в помещении.Помимо этого, они сообщили в Инспекцию труда о том, что телеведущий с гостями устроили в гостинице ужин в нарушение действующего в стране с 21:00 комендантского часа.Протестующим не понравились сделанные ранее заявления ведущего о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. В итоге Познер был вынужден вернуться в Москву.Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Стало также известно, что вандалы в Тбилиси осквернили памятник русскому драматургу, поэту, композитору и дипломату Александру Грибоедову. Надпись "Россия - зло" появилась на постаменте памятника 1 апреля. Это произошло на следующий день после выступлений против Познера. К настоящему времени провокационная надпись удалена."Русский след"Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что среди протестующих против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси были замечены представители основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единого национального движения", которые подозреваются в связях с Россией."Это был протест "русского" "Единого национального движения", - отметил политик.Раскритиковал протесты из-за визита Познера в страну и председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. "Это позорная истерия, обернутая псевдопатриотизмом", - заявил политик.
https://ria.ru/20210401/solovev-1603832680.html
https://ria.ru/20210401/pozner-1603761434.html
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владимир познер, тбилиси, в мире

Познер: люди, которые устроили шабаш в Тбилиси, не стоят внимания

01:29 02.04.2021 (обновлено: 04:01 02.04.2021)
 
© SputnikОтель в Тбилиси, в котором останавливался Владимир Познер
Отель в Тбилиси, в котором останавливался Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российский журналист Владимир Познер впервые высказался о вспыхнувших из-за его приезда в Тбилиси протестах. Об этом он написал на своем сайте "Познер Online".
"Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания", - заявил журналист.
Познер также объяснил, почему не согласился дать СМИ какие-либо комментарии в связи с произошедшим в столице Грузии инцидентом.
"Много чести. Вот поэтому и молчу", - написал он.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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Инцидент в Тбилиси

В среду в Тбилиси прошла акция протеста в связи с приездом телеведущего Владимира Познера. Он собирался отметить в Грузии свой 87-й день рождения. Митингующие окружили вход в отель, где остановился журналист, и выключили электроэнергию в помещении.
Помимо этого, они сообщили в Инспекцию труда о том, что телеведущий с гостями устроили в гостинице ужин в нарушение действующего в стране с 21:00 комендантского часа.
Протестующим не понравились сделанные ранее заявления ведущего о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. В итоге Познер был вынужден вернуться в Москву.
Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта.
Стало также известно, что вандалы в Тбилиси осквернили памятник русскому драматургу, поэту, композитору и дипломату Александру Грибоедову. Надпись "Россия - зло" появилась на постаменте памятника 1 апреля. Это произошло на следующий день после выступлений против Познера. К настоящему времени провокационная надпись удалена.
Отель в Тбилиси, в котором остановился Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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Познер сообщил, что не был оштрафован в Грузии

"Русский след"

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что среди протестующих против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси были замечены представители основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единого национального движения", которые подозреваются в связях с Россией.
"Это был протест "русского" "Единого национального движения", - отметил политик.
Раскритиковал протесты из-за визита Познера в страну и председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. "Это позорная истерия, обернутая псевдопатриотизмом", - заявил политик.
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