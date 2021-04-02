https://ria.ru/20210402/pozner-1603885232.html
Познер: люди, которые устроили шабаш в Тбилиси, не стоят внимания
Познер: люди, которые устроили шабаш в Тбилиси, не стоят внимания
Российский журналист Владимир Познер впервые высказался о вспыхнувших из-за его приезда в Тбилиси протестах. Об этом он написал на своем сайте "Познер Online". РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T01:29
2021-04-02T01:29
2021-04-02T04:01
владимир познер
тбилиси
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603770554_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_f11001af1dcf08e06e68d18ac1756c71.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российский журналист Владимир Познер впервые высказался о вспыхнувших из-за его приезда в Тбилиси протестах. Об этом он написал на своем сайте "Познер Online"."Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания", - заявил журналист.Познер также объяснил, почему не согласился дать СМИ какие-либо комментарии в связи с произошедшим в столице Грузии инцидентом."Много чести. Вот поэтому и молчу", - написал он.Инцидент в ТбилисиВ среду в Тбилиси прошла акция протеста в связи с приездом телеведущего Владимира Познера. Он собирался отметить в Грузии свой 87-й день рождения. Митингующие окружили вход в отель, где остановился журналист, и выключили электроэнергию в помещении.Помимо этого, они сообщили в Инспекцию труда о том, что телеведущий с гостями устроили в гостинице ужин в нарушение действующего в стране с 21:00 комендантского часа.Протестующим не понравились сделанные ранее заявления ведущего о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. В итоге Познер был вынужден вернуться в Москву.Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Стало также известно, что вандалы в Тбилиси осквернили памятник русскому драматургу, поэту, композитору и дипломату Александру Грибоедову. Надпись "Россия - зло" появилась на постаменте памятника 1 апреля. Это произошло на следующий день после выступлений против Познера. К настоящему времени провокационная надпись удалена."Русский след"Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что среди протестующих против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси были замечены представители основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единого национального движения", которые подозреваются в связях с Россией."Это был протест "русского" "Единого национального движения", - отметил политик.Раскритиковал протесты из-за визита Познера в страну и председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. "Это позорная истерия, обернутая псевдопатриотизмом", - заявил политик.
https://ria.ru/20210401/solovev-1603832680.html
https://ria.ru/20210401/pozner-1603761434.html
https://ria.ru/20210401/gruziya-1603774359.html
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603770554_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_d53129b04f70ab75202e1c373fcf80c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир познер, тбилиси, в мире
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Российский журналист Владимир Познер
впервые высказался о вспыхнувших из-за его приезда в Тбилиси
протестах. Об этом он написал на своем сайте "Познер Online"
.
"Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания", - заявил журналист.
Познер также объяснил, почему не согласился дать СМИ какие-либо комментарии в связи с произошедшим в столице Грузии
инцидентом.
"Много чести. Вот поэтому и молчу", - написал он.
Инцидент в Тбилиси
В среду в Тбилиси прошла акция протеста в связи с приездом телеведущего Владимира Познера. Он собирался отметить в Грузии свой 87-й день рождения. Митингующие окружили вход в отель, где остановился журналист, и выключили электроэнергию в помещении.
Помимо этого, они сообщили в Инспекцию труда о том, что телеведущий с гостями устроили в гостинице ужин в нарушение действующего в стране с 21:00 комендантского часа.
Протестующим не понравились сделанные ранее заявления ведущего о том, что Абхазия
никогда не будет частью Грузии. В итоге Познер был вынужден вернуться в Москву
.
Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию
, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта.
Стало также известно, что вандалы в Тбилиси осквернили памятник русскому драматургу, поэту, композитору и дипломату Александру Грибоедову
. Надпись "Россия - зло" появилась на постаменте памятника 1 апреля. Это произошло на следующий день после выступлений против Познера. К настоящему времени провокационная надпись удалена.
"Русский след"
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе
заявил, что среди протестующих против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси были замечены представители основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единого национального движения
", которые подозреваются в связях с Россией.
"Это был протест "русского" "Единого национального движения", - отметил политик.
Раскритиковал протесты из-за визита Познера в страну и председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. "Это позорная истерия, обернутая псевдопатриотизмом", - заявил политик.