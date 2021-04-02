https://ria.ru/20210402/pozhar-1603973880.html

На Садовом кольце загорелось здание

На Садовом кольце загорелось здание

В здании на внешней стороне Садового кольца в районе метро "Парк культуры" произошло возгорание, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:34

2021-04-02T15:34

2021-04-02T15:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В здании на внешней стороне Садового кольца в районе метро "Парк культуры" произошло возгорание, передает корреспондент РИА Новости.Над домом клубится густой дым. Он поднимается из окон, где расположен ресторан быстрого питания KFC.В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили РИА Новости, что возгорание возникло в здании по адресу: Зубовский бульвар, дом 15, строение 1. Пожарным удалось потушить пламя. Они проверяют помещение на наличие других источников огня.Сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20210330/pozhar-1603387262.html

москва

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2021

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Кадры пожара офисного здания на Зубовском бульваре Возгорание произошло в здании на внешней стороне Садового кольца в районе метро "Парк культуры". Над домом поднимается густой черный дым. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что на место прибыли пожарные. Дым валит из окон, где расположен ресторан быстрого питания KFC. 2021-04-02T15:34 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия