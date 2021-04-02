https://ria.ru/20210402/pozhar-1603973880.html
На Садовом кольце загорелось здание
На Садовом кольце загорелось здание
В здании на внешней стороне Садового кольца в районе метро "Парк культуры" произошло возгорание, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:34
2021-04-02T15:34
2021-04-02T15:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603976858_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_f43d485df3b77abe4990b5982ca3911e.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В здании на внешней стороне Садового кольца в районе метро "Парк культуры" произошло возгорание, передает корреспондент РИА Новости.Над домом клубится густой дым. Он поднимается из окон, где расположен ресторан быстрого питания KFC.В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили РИА Новости, что возгорание возникло в здании по адресу: Зубовский бульвар, дом 15, строение 1. Пожарным удалось потушить пламя. Они проверяют помещение на наличие других источников огня.Сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20210330/pozhar-1603387262.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603976858_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_6dfdc945fbb8add9e089e9531d82e41b.jpg
Кадры пожара офисного здания на Зубовском бульваре
Возгорание произошло в здании на внешней стороне Садового кольца в районе метро "Парк культуры". Над домом поднимается густой черный дым. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что на место прибыли пожарные. Дым валит из окон, где расположен ресторан быстрого питания KFC.
2021-04-02T15:34
true
PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия