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В кардиоцентре в Благовещенске потушили открытый огонь
В кардиоцентре в Благовещенске потушили открытый огонь
Открытый огонь в кардиоцентре в Благовещенске потушен, пострадавших нет, сообщает в пятницу МЧС РФ. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:45
2021-04-02T09:53
амурская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
благовещенск
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Открытый огонь в кардиоцентре в Благовещенске потушен, пострадавших нет, сообщает в пятницу МЧС РФ.Огонь вспыхнул в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Причем, по данным мэра Благовещенска Олега Имамеева, в здании во время пожара не прекращалась операция - сейчас она успешно завершена, а пациента перевезли в другую клинику. Эвакуировано 120 человек."В 08.24 мск пожарные ликвидировали открытое горение... Погибших и пострадавших нет", - говорится в релизе.По данным МЧС РФ, пожарным пришлось работать в сложных условиях: здание построено в 1908 году, огонь по деревянным перекрытиям кровли распространялся очень быстро. Температура в очаге пожара была предельно высокая, пожарным приходилось периодически охлаждать боевую одежду.Сейчас здание клиники было полностью обесточено, в операционную электричество подавалось автономно от специального автомобиля
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амурская область
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амурская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), благовещенск

В кардиоцентре в Благовещенске потушили открытый огонь

09:45 02.04.2021 (обновлено: 09:53 02.04.2021)
 
© Фото : МЧС РФВ Благовещенске загорелся кардиохирургический центр
В Благовещенске загорелся кардиохирургический центр - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : МЧС РФ
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Открытый огонь в кардиоцентре в Благовещенске потушен, пострадавших нет, сообщает в пятницу МЧС РФ.
Огонь вспыхнул в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Причем, по данным мэра Благовещенска Олега Имамеева, в здании во время пожара не прекращалась операция - сейчас она успешно завершена, а пациента перевезли в другую клинику. Эвакуировано 120 человек.
"В 08.24 мск пожарные ликвидировали открытое горение... Погибших и пострадавших нет", - говорится в релизе.
По данным МЧС РФ, пожарным пришлось работать в сложных условиях: здание построено в 1908 году, огонь по деревянным перекрытиям кровли распространялся очень быстро. Температура в очаге пожара была предельно высокая, пожарным приходилось периодически охлаждать боевую одежду.
Сейчас здание клиники было полностью обесточено, в операционную электричество подавалось автономно от специального автомобиля
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