https://ria.ru/20210402/pozhar-1603901920.html

В кардиоцентре в Благовещенске потушили открытый огонь

В кардиоцентре в Благовещенске потушили открытый огонь

Открытый огонь в кардиоцентре в Благовещенске потушен, пострадавших нет, сообщает в пятницу МЧС РФ. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T09:45

2021-04-02T09:45

2021-04-02T09:53

амурская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

благовещенск

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Открытый огонь в кардиоцентре в Благовещенске потушен, пострадавших нет, сообщает в пятницу МЧС РФ.Огонь вспыхнул в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Причем, по данным мэра Благовещенска Олега Имамеева, в здании во время пожара не прекращалась операция - сейчас она успешно завершена, а пациента перевезли в другую клинику. Эвакуировано 120 человек."В 08.24 мск пожарные ликвидировали открытое горение... Погибших и пострадавших нет", - говорится в релизе.По данным МЧС РФ, пожарным пришлось работать в сложных условиях: здание построено в 1908 году, огонь по деревянным перекрытиям кровли распространялся очень быстро. Температура в очаге пожара была предельно высокая, пожарным приходилось периодически охлаждать боевую одежду.Сейчас здание клиники было полностью обесточено, в операционную электричество подавалось автономно от специального автомобиля

https://ria.ru/20210326/pozhar-1602938757.html

амурская область

благовещенск

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амурская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), благовещенск