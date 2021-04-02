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Названа возможная причина пожара в благовещенской больнице
Названа возможная причина пожара в благовещенской больнице
Предварительная причина пожара в кардиохирургическом корпусе Благовещенска – нарушение в работе электропроводки, сообщает прокуратура Амурской области. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T07:50
2021-04-02T07:50
2021-04-02T07:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Предварительная причина пожара в кардиохирургическом корпусе Благовещенска – нарушение в работе электропроводки, сообщает прокуратура Амурской области.Ранее ГУ МЧС по Амурской области сообщила, что в здании горит кровля, в 13.25 (7.25 мск) пожар локализован, работы по тушению продолжаются, идёт проливка конструкции.Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев в Telegram рассказал, что из корпуса, где горит кровля, эвакуированы 67 пациентов, на первом этаже здания ведётся операция, здесь находится один пациент и восемь человек операционной бригады. По данным ГУ МЧС Амурской области, группировка сил и средств на тушении пожара в кардиоцентре увеличена до 59 человек и 28 единиц техники, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
https://ria.ru/20210331/putin-1603648729.html
амурская область
благовещенск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, происшествия