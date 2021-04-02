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В Благовещенске локализовали пожар в кардиохирургическом центре
В Благовещенске локализовали пожар в кардиохирургическом центре
Пожар в кардиохирургическом центре Благовещенска локализован, пострадавших нет, сообщил мэр города Олег Имамеев. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T07:36
2021-04-02T07:36
2021-04-02T07:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Пожар в кардиохирургическом центре Благовещенска локализован, пострадавших нет, сообщил мэр города Олег Имамеев."Пожар локализован. Продолжается проливка конструкций. Пострадавших нет", - написал Имамеев в Telegram-канале.В МЧС России уточнили, что пожар был локализован на площади 1600 квадратных метров.Ранее мэр рассказал, что из корпуса, где горит кровля, эвакуированы 67 пациентов, на первом этаже здания ведется операция, здесь находится один пациент и восемь человек операционной бригады.По данным ГУ МЧС Амурской области, группировка сил и средств на тушении пожара в кардиоцентре увеличена до 59 человек и 28 единиц техники, ранее пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
https://ria.ru/20210331/putin-1603648729.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, происшествия