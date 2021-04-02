https://ria.ru/20210402/potok-1603965174.html

В Госдуме оценили разногласия Парижа и Берлина по "Северному потоку — 2"

В Госдуме оценили разногласия Парижа и Берлина по "Северному потоку — 2"

Без поставки энергоносителей из России экономику западных стран ждет стагнация, заявил депутат Госдумы Артем Туров в ответ на опасения МИД Франции по поводу... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T14:57

2021-04-02T14:57

2021-04-02T14:57

артем туров

россия

северный поток — 2

госдума рф

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Без поставки энергоносителей из России экономику западных стран ждет стагнация, заявил депутат Госдумы Артем Туров в ответ на опасения МИД Франции по поводу газопровода "Северный поток — 2". Ранее госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж и Берлин занимают разные позиции касательно газопровода. Он также напомнил о настороженности президента Эммануэля Макрона по отношению к проекту, так как "Северный поток — 2" якобы создает зависимость Европы от России. Туров констатировал, что Россия — надежный поставщик, и добавил, что без газопровода "Северный поток — 2" экономика европейских стран перестанет расти. Он подчеркнул, что особенно это касается Германии, так как Берлин планирует отказаться от атомных электростанций. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он соединяет по дну Балтийского моря Россию и Германию, проходя через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Против проекта выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ европейским странам. Вашингтон с помощью санкций пытается помешать реализации газопровода, однако "Северный поток — 2" почти достроен, в его намерены сдать в этом году. Также против газопровода выступают Литва, Латвия, Польша и Украина. При этом Германия и Австрия активно поддерживают проект. Во Франции нет единой позиции.

https://ria.ru/20210401/gazoprovod-1603786813.html

https://ria.ru/20210401/potok-1603868950.html

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артем туров, россия, северный поток — 2, госдума рф, мид франции‎, франция, германия, в мире