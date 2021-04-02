Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/potok-1603904661.html
Франция заявила о разных позициях с Германией по "Северному потоку — 2"
Франция заявила о разных позициях с Германией по "Северному потоку — 2"
У Франции есть опасения по поводу "Северного потока — 2", заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:06
2021-04-02T18:07
эммануэль макрон
германия
северный поток — 2
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603757454_667:578:2830:1795_1920x0_80_0_0_7888a0f33cbd3d7f1428c72cb736df5e.jpg
ПАРИЖ, 2 апр — РИА Новости. У Франции есть опасения по поводу "Северного потока — 2", заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.Бон также подчеркнул, что у Парижа и Берлина разные позиции по газопроводу, но стороны ведут дискуссию в поисках общего знаменателя."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали, регулярно вводя санкции. Тем не менее проект почти реализован, в этом году его планируют сдать.Помимо США, против "Северного потока — 2" выступают Литва, Латвия, Польша и Украина. При этом Германия и Австрия активно поддерживают проект. Во Франции нет единой позиции.
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603757454_751:316:2927:1948_1920x0_80_0_0_c408d22cc76fc447bd27a754f931cfb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эммануэль макрон, германия, северный поток — 2, франция, в мире

Франция заявила о разных позициях с Германией по "Северному потоку — 2"

10:06 02.04.2021 (обновлено: 18:07 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий ЛельчукБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 апр — РИА Новости. У Франции есть опасения по поводу "Северного потока — 2", заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.

"Как сказал президент республики (Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) год назад, имеется настороженность в отношении этого проекта, потому что он создает зависимость от России", — отметил он в эфире телеканала BFMTV.

Бон также подчеркнул, что у Парижа и Берлина разные позиции по газопроводу, но стороны ведут дискуссию в поисках общего знаменателя.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали, регулярно вводя санкции. Тем не менее проект почти реализован, в этом году его планируют сдать.
Помимо США, против "Северного потока — 2" выступают Литва, Латвия, Польша и Украина. При этом Германия и Австрия активно поддерживают проект. Во Франции нет единой позиции.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Эммануэль МакронГерманияСеверный поток — 2ФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Лента новостейМолния