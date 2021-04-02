https://ria.ru/20210402/potok-1603904661.html

Франция заявила о разных позициях с Германией по "Северному потоку — 2"

Франция заявила о разных позициях с Германией по "Северному потоку — 2"

У Франции есть опасения по поводу "Северного потока — 2", заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:06

2021-04-02T10:06

2021-04-02T18:07

эммануэль макрон

германия

северный поток — 2

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603757454_667:578:2830:1795_1920x0_80_0_0_7888a0f33cbd3d7f1428c72cb736df5e.jpg

ПАРИЖ, 2 апр — РИА Новости. У Франции есть опасения по поводу "Северного потока — 2", заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.Бон также подчеркнул, что у Парижа и Берлина разные позиции по газопроводу, но стороны ведут дискуссию в поисках общего знаменателя."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали, регулярно вводя санкции. Тем не менее проект почти реализован, в этом году его планируют сдать.Помимо США, против "Северного потока — 2" выступают Литва, Латвия, Польша и Украина. При этом Германия и Австрия активно поддерживают проект. Во Франции нет единой позиции.

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, германия, северный поток — 2, франция, в мире