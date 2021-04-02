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Франция заявила о разных позициях с Германией по "Северному потоку — 2"
Франция заявила о разных позициях с Германией по "Северному потоку — 2"
У Франции есть опасения по поводу "Северного потока — 2", заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:06
2021-04-02T10:06
2021-04-02T18:07
эммануэль макрон
германия
северный поток — 2
франция
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ПАРИЖ, 2 апр — РИА Новости. У Франции есть опасения по поводу "Северного потока — 2", заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.Бон также подчеркнул, что у Парижа и Берлина разные позиции по газопроводу, но стороны ведут дискуссию в поисках общего знаменателя."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали, регулярно вводя санкции. Тем не менее проект почти реализован, в этом году его планируют сдать.Помимо США, против "Северного потока — 2" выступают Литва, Латвия, Польша и Украина. При этом Германия и Австрия активно поддерживают проект. Во Франции нет единой позиции.
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РИА Новости
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РИА Новости
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эммануэль макрон, германия, северный поток — 2, франция, в мире