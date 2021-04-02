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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210402/pomosch-1603960636.html
Российские мусульмане помогут Сирии построить социальную инфраструктуру
Российские мусульмане помогут Сирии построить социальную инфраструктуру
Мусульмане России через фонд "Закят" готовы помочь сирийским гражданам в строительстве школы и временного жилья для беженцев, вернувшихся на родину, однако... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:33
2021-04-02T14:33
религия и мировоззрение
религия
жилье
равиль гайнутдин
ильдар аляутдинов
сирия
дамаск (город)
ливан
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БЕЙРУТ, 2 апр - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Мусульмане России через фонд "Закят" готовы помочь сирийским гражданам в строительстве школы и временного жилья для беженцев, вернувшихся на родину, однако анализ и начало работы в данном направлении потребует времени, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов."Наша обязанность протянуть руку помощи. Общаясь с министрами и их заместителями, мы слышали много слов благодарности в адрес России, которая на всех уровнях оказывает поддержку, соответственно, посольство РФ подтвердило, что, несмотря на всю помощь, есть необходимость не только в разовых акциях, но и в возведении социальных объектов, которые внесли бы пользу, возможно, то будет школа для сирот или дома для семей, которые возвращаются на родину, как временные пристанища, пока они не построят жилье в своих городах", - сказал Аляутдинов.По словам муфтия, во время визита в Дамаск были определены направления, в которых можно эффективно оказать поддержку сирийским гражданам. "Это длительный и непростой процесс, так как необходимо зарегистрировать фонд для его деятельности в Сирии и определить партнера в Сирии - это требует тоже некоторых усилий", - добавил он.Ранее делегация, прибывшая в Сирию и Ливан по поручению председателя Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина, передала помощь в виде одежды и продуктовых корзин для семей сирийских беженцев, проживающих в палаточных лагерях на территории ливанской республики.
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сирия
дамаск (город)
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религия, жилье, равиль гайнутдин, ильдар аляутдинов, сирия, дамаск (город), ливан

Российские мусульмане помогут Сирии построить социальную инфраструктуру

14:33 02.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГород Дума в окрестностях Дамаска
Город Дума в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 2 апр - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Мусульмане России через фонд "Закят" готовы помочь сирийским гражданам в строительстве школы и временного жилья для беженцев, вернувшихся на родину, однако анализ и начало работы в данном направлении потребует времени, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"Наша обязанность протянуть руку помощи. Общаясь с министрами и их заместителями, мы слышали много слов благодарности в адрес России, которая на всех уровнях оказывает поддержку, соответственно, посольство РФ подтвердило, что, несмотря на всю помощь, есть необходимость не только в разовых акциях, но и в возведении социальных объектов, которые внесли бы пользу, возможно, то будет школа для сирот или дома для семей, которые возвращаются на родину, как временные пристанища, пока они не построят жилье в своих городах", - сказал Аляутдинов.
По словам муфтия, во время визита в Дамаск были определены направления, в которых можно эффективно оказать поддержку сирийским гражданам. "Это длительный и непростой процесс, так как необходимо зарегистрировать фонд для его деятельности в Сирии и определить партнера в Сирии - это требует тоже некоторых усилий", - добавил он.
Ранее делегация, прибывшая в Сирию и Ливан по поручению председателя Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина, передала помощь в виде одежды и продуктовых корзин для семей сирийских беженцев, проживающих в палаточных лагерях на территории ливанской республики.
Палатка сирийских беженцев в пригороде Захле в долине Бекаа - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 16:51Религия и мировоззрение
Мусульмане из России передали помощь сирийским беженцам в Ливане
 
Религия и мировоззрениеРелигияЖильеРавиль ГайнутдинИльдар АляутдиновСирияДамаск (город)Ливан
 
 
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