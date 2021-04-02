https://ria.ru/20210402/pomiritsya-1604036695.html

Назван способ помирить Россию и Евросоюз

Назван способ помирить Россию и Евросоюз

Поставки отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" могут сблизить Россию и Евросоюз, считает журналистка The Spectator Мери Дейевски. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T20:54

2021-04-02T20:54

2021-04-02T21:28

вакцина "спутник v"

россия

эммануэль макрон

astrazeneca

евросоюз

ангела меркель

владимир путин

франция

германия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Поставки отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" могут сблизить Россию и Евросоюз, считает журналистка The Spectator Мери Дейевски. Репортер напомнила о недавних переговорах Владимира Путина с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Главы государств обсудили вопрос поставок и совместного производства в Евросоюзе "Спутника V". По мнению автора публикации, Париж и Берлин пошли на эту "политическую уступку" из-за риска третьей волны коронавируса, понимая, что лучший способ побороть пандемию — это иммунизация населения. "Кажется, они сделали глубокий вдох и позвонили Владимиру Путину", — написала Дейевски. Она отметила, что по мере появления новых и новых доказательств эффективности российской вакцины отказ от ее использования выглядит все более политизированным. Репортер подчеркнула, что покупка "Спутника V" может сблизить Россию и Евросоюз, как того хотят Франция и Германия и против чего выступают Польша и страны Балтии. При этом она обратила внимание на вопросы, возникающие в связи с возможными закупками "Спутника V". Первый — это массовые отказы европейцев от вакцинации после сообщений об опасных побочных эффектах от препарата AstraZeneca. Второй — отношения с Лондоном, так как многие страны Евросоюза отказались или приостановили использование вакцины от шведско-британской компании AstraZeneca. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже почти в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с препаратами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.

https://ria.ru/20210331/evrosoyuz-1603637333.html

https://ria.ru/20210401/peregovory-1603725509.html

россия

франция

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, эммануэль макрон, astrazeneca , евросоюз, ангела меркель, владимир путин, франция, германия, в мире