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Назван способ помирить Россию и Евросоюз
Назван способ помирить Россию и Евросоюз
Поставки отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" могут сблизить Россию и Евросоюз, считает журналистка The Spectator Мери Дейевски. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T20:54
2021-04-02T21:28
вакцина "спутник v"
россия
эммануэль макрон
astrazeneca
евросоюз
ангела меркель
владимир путин
франция
германия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Поставки отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" могут сблизить Россию и Евросоюз, считает журналистка The Spectator Мери Дейевски. Репортер напомнила о недавних переговорах Владимира Путина с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Главы государств обсудили вопрос поставок и совместного производства в Евросоюзе "Спутника V". По мнению автора публикации, Париж и Берлин пошли на эту "политическую уступку" из-за риска третьей волны коронавируса, понимая, что лучший способ побороть пандемию — это иммунизация населения. "Кажется, они сделали глубокий вдох и позвонили Владимиру Путину", — написала Дейевски. Она отметила, что по мере появления новых и новых доказательств эффективности российской вакцины отказ от ее использования выглядит все более политизированным. Репортер подчеркнула, что покупка "Спутника V" может сблизить Россию и Евросоюз, как того хотят Франция и Германия и против чего выступают Польша и страны Балтии. При этом она обратила внимание на вопросы, возникающие в связи с возможными закупками "Спутника V". Первый — это массовые отказы европейцев от вакцинации после сообщений об опасных побочных эффектах от препарата AstraZeneca. Второй — отношения с Лондоном, так как многие страны Евросоюза отказались или приостановили использование вакцины от шведско-британской компании AstraZeneca. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже почти в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с препаратами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.
https://ria.ru/20210331/evrosoyuz-1603637333.html
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вакцина "спутник v", россия, эммануэль макрон, astrazeneca , евросоюз, ангела меркель, владимир путин, франция, германия, в мире

Назван способ помирить Россию и Евросоюз

20:54 02.04.2021 (обновлено: 21:28 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Поставки отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" могут сблизить Россию и Евросоюз, считает журналистка The Spectator Мери Дейевски.
Репортер напомнила о недавних переговорах Владимира Путина с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Главы государств обсудили вопрос поставок и совместного производства в Евросоюзе "Спутника V". По мнению автора публикации, Париж и Берлин пошли на эту "политическую уступку" из-за риска третьей волны коронавируса, понимая, что лучший способ побороть пандемию — это иммунизация населения.
"Кажется, они сделали глубокий вдох и позвонили Владимиру Путину", — написала Дейевски.
Она отметила, что по мере появления новых и новых доказательств эффективности российской вакцины отказ от ее использования выглядит все более политизированным. Репортер подчеркнула, что покупка "Спутника V" может сблизить Россию и Евросоюз, как того хотят Франция и Германия и против чего выступают Польша и страны Балтии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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При этом она обратила внимание на вопросы, возникающие в связи с возможными закупками "Спутника V". Первый — это массовые отказы европейцев от вакцинации после сообщений об опасных побочных эффектах от препарата AstraZeneca. Второй — отношения с Лондоном, так как многие страны Евросоюза отказались или приостановили использование вакцины от шведско-британской компании AstraZeneca.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже почти в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с препаратами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.
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Вакцина "Спутник V"РоссияЭммануэль МакронAstraZenecaЕвросоюзАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияВ мире
 
 
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