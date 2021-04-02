Назван способ помирить Россию и Евросоюз
20:54 02.04.2021 (обновлено: 21:28 02.04.2021)
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Поставки отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" могут сблизить Россию и Евросоюз, считает журналистка The Spectator Мери Дейевски.
Репортер напомнила о недавних переговорах Владимира Путина с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Главы государств обсудили вопрос поставок и совместного производства в Евросоюзе "Спутника V". По мнению автора публикации, Париж и Берлин пошли на эту "политическую уступку" из-за риска третьей волны коронавируса, понимая, что лучший способ побороть пандемию — это иммунизация населения.
"Кажется, они сделали глубокий вдох и позвонили Владимиру Путину", — написала Дейевски.
Она отметила, что по мере появления новых и новых доказательств эффективности российской вакцины отказ от ее использования выглядит все более политизированным. Репортер подчеркнула, что покупка "Спутника V" может сблизить Россию и Евросоюз, как того хотят Франция и Германия и против чего выступают Польша и страны Балтии.
При этом она обратила внимание на вопросы, возникающие в связи с возможными закупками "Спутника V". Первый — это массовые отказы европейцев от вакцинации после сообщений об опасных побочных эффектах от препарата AstraZeneca. Второй — отношения с Лондоном, так как многие страны Евросоюза отказались или приостановили использование вакцины от шведско-британской компании AstraZeneca.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже почти в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с препаратами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.