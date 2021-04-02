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Польша опровергла данные о провокациях в зоне "Северного потока — 2"
Польша опровергла данные о провокациях в зоне "Северного потока — 2"
Представитель спецслужб Польши назвал ложными сообщения о действиях польских ВМС в зоне укладки "Северного потока — 2". РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:11
2021-04-02T22:05
станислав жарин
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
польша
сша
украина
в мире
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ВАРШАВА, 2 апр - РИА Новости. Представитель спецслужб Польши назвал ложными сообщения о действиях польских ВМС в зоне укладки "Северного потока — 2".Ранее о том, что в зоне прокладки "Северного потока — 2" наблюдается повышенная активность иностранных кораблей и военных самолетов, заявили в компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG. Эту активность в компании рассматривают как провокационную и представляющую угрозу для завершения проекта.Так, по данным Nord Stream 2 AG, 29 марта вокруг трубоукладочной баржи "Фортуна" выполнял круговые маневры боевой корабль польских ВМС (тактический номер 823), кроме того, облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочного судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.Позже Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что Военно-морской флот Польши "не ведет никакой провокационной деятельности и реализует свои задачи в соответствии с международным правом". При этом польские военные признали, что "самолеты М-28В регулярно проводят патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря"."Российский оператор газопровода "Северный поток — 2" ложно обвинил Польшу в организации военных провокаций против трубопровода", - написал в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.Также он повторил популярный в Польше тезис о том, что "Северный поток" "представляет собой очень серьезные угрозы национальной безопасности (помимо очевидных угроз энергетической безопасности) для Украины, Польши и стран Балтийского региона"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210402/sevpotok-1603977104.html
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станислав жарин, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, польша, сша, украина, в мире

Польша опровергла данные о провокациях в зоне "Северного потока — 2"

17:11 02.04.2021 (обновлено: 22:05 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАРШАВА, 2 апр - РИА Новости. Представитель спецслужб Польши назвал ложными сообщения о действиях польских ВМС в зоне укладки "Северного потока — 2".
Ранее о том, что в зоне прокладки "Северного потока — 2" наблюдается повышенная активность иностранных кораблей и военных самолетов, заявили в компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG. Эту активность в компании рассматривают как провокационную и представляющую угрозу для завершения проекта.
Так, по данным Nord Stream 2 AG, 29 марта вокруг трубоукладочной баржи "Фортуна" выполнял круговые маневры боевой корабль польских ВМС (тактический номер 823), кроме того, облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочного судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.
Позже Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что Военно-морской флот Польши "не ведет никакой провокационной деятельности и реализует свои задачи в соответствии с международным правом". При этом польские военные признали, что "самолеты М-28В регулярно проводят патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря".
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"Российский оператор газопровода "Северный поток — 2" ложно обвинил Польшу в организации военных провокаций против трубопровода", - написал в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Также он повторил популярный в Польше тезис о том, что "Северный поток" "представляет собой очень серьезные угрозы национальной безопасности (помимо очевидных угроз энергетической безопасности) для Украины, Польши и стран Балтийского региона".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Станислав ЖаринAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореПольшаСШАУкраинаВ мире
 
 
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