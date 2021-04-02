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Полиция считает, что инцидент у Капитолия не связан с терроризмом
Полиция считает, что инцидент у Капитолия не связан с терроризмом
Инцидент у Капитолия в США, по предварительным данным, не связан с терроризмом, заявил на пресс-конференции глава полиции Вашингтона Роберт Конти. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-02T22:11
2021-04-02T22:11
2021-04-03T00:36
инцидент у кпп капитолия
капитолий
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Инцидент у Капитолия в США, по предварительным данным, не связан с терроризмом, заявил на пресс-конференции глава полиции Вашингтона Роберт Конти.Ранее полиция Капитолия сообщила, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у здания конгресса США, они попали в больницу. Сообщается, что мужчина, протаранивший КПП, вышел из машины с ножом, не подчинился указаниям полиции, он скончался."Не похоже, что это связано с терроризмом, но мы продолжим расследование", - сказал Конти.По его словам, "на данный момент не похоже, что угроза все еще есть". Как указал шеф полиции, правоохранительные органы находятся на ранних стадиях расследования, предстоит выяснить мотивы преступника.
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Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП
Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП
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инцидент у кпп капитолия, видео, капитолий, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости.
Инцидент у Капитолия
в США
, по предварительным данным, не связан с терроризмом, заявил на пресс-конференции глава полиции Вашингтона Роберт Конти.
Ранее полиция Капитолия сообщила, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у здания конгресса США, они попали в больницу. Сообщается, что мужчина, протаранивший КПП, вышел из машины с ножом, не подчинился указаниям полиции, он скончался.
"Не похоже, что это связано с терроризмом, но мы продолжим расследование", - сказал Конти.
По его словам, "на данный момент не похоже, что угроза все еще есть". Как указал шеф полиции, правоохранительные органы находятся на ранних стадиях расследования, предстоит выяснить мотивы преступника.