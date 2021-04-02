https://ria.ru/20210402/pogoda-1603893114.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T08:09

2021-04-02T08:09

2021-04-02T10:39

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве облачно с прояснениями, кратковременные осадки, температура воздуха в столице 5-7 градусов тепла, в Подмосковье - 3-8 градусов", - рассказал он.По словам синоптика, значительная часть осадков будет наблюдаться в первой половине дня, к вечеру они прекратятся, но где-то все равно их вероятность есть. Осадки утром - дождь с мокрым снегом, а днем - дождь."Ветер северный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 740 миллиметров ртутного столба", - добавил Синенков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/pogoda-1603837817.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр "фобос", москва, общество