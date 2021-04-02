"Известия": авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов
07:34 02.04.2021 (обновлено: 10:38 02.04.2021)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Победа" в Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Цены на авиаперелеты в российские города в апреле — июне выросли на 15-120 процентов по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные агрегаторов для путешественников.
По сведениям издания, максимально подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны, Нижнекамск, Чебоксары и Ростов-на-Дону. Также существенно возросла стоимость перелета в города Ханты-Мансийского автономного округа, Якутск и Краснодар.
Заметный рост показали и цены на билеты из Сочи в Пермь, Москвы в Сочи, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
При этом, как сообщают "Известия", Министерство транспорта воздержалось от комментариев, отметив, что не знакомо с механизмом агрегаторов, по которому осуществляется оценка стоимости перелета.
Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба получила от россиян жалобы на рост цен перевозок в страны, с которыми правительство разрешило авиасообщение. В ФАС ответили, что за регулирование отрасли отвечают авиационные власти.