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Туризм
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"Известия": авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов
"Известия": авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов
Цены на авиаперелеты в российские города в апреле — июне выросли на 15-120 процентов по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщила газета "Известия"... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T07:34
2021-04-02T10:38
туризм
россия
авиация
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Цены на авиаперелеты в российские города в апреле — июне выросли на 15-120 процентов по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные агрегаторов для путешественников.По сведениям издания, максимально подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны, Нижнекамск, Чебоксары и Ростов-на-Дону. Также существенно возросла стоимость перелета в города Ханты-Мансийского автономного округа, Якутск и Краснодар.Заметный рост показали и цены на билеты из Сочи в Пермь, Москвы в Сочи, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.При этом, как сообщают "Известия", Министерство транспорта воздержалось от комментариев, отметив, что не знакомо с механизмом агрегаторов, по которому осуществляется оценка стоимости перелета.Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба получила от россиян жалобы на рост цен перевозок в страны, с которыми правительство разрешило авиасообщение. В ФАС ответили, что за регулирование отрасли отвечают авиационные власти.
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россия, авиация

"Известия": авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов

07:34 02.04.2021 (обновлено: 10:38 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Победа" в Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II
Самолет авиакомпании Победа в Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Цены на авиаперелеты в российские города в апреле — июне выросли на 15-120 процентов по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные агрегаторов для путешественников.
По сведениям издания, максимально подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны, Нижнекамск, Чебоксары и Ростов-на-Дону. Также существенно возросла стоимость перелета в города Ханты-Мансийского автономного округа, Якутск и Краснодар.
Заметный рост показали и цены на билеты из Сочи в Пермь, Москвы в Сочи, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
При этом, как сообщают "Известия", Министерство транспорта воздержалось от комментариев, отметив, что не знакомо с механизмом агрегаторов, по которому осуществляется оценка стоимости перелета.
Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба получила от россиян жалобы на рост цен перевозок в страны, с которыми правительство разрешило авиасообщение. В ФАС ответили, что за регулирование отрасли отвечают авиационные власти.
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